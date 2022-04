Christian Eriksen tog målformen fra landsholdet med sig til Brentfords ultrasvære udekamp mod Chelsea i Premier League.

10 minutter inde i anden halvleg lavede danskeren sin første kasse for Brentford, da han i en flot omstilling bragte de undertippede gæster på 2-1.

Og Brentford vandt højest overraskende opgøret med hele 4-1 – og oprykkerne tog dermed et stort skridt væk fra nedrykningsstregen.

Herunder kan du læse B.T.s dom over Christian Eriksens indsats:

Christian Eriksen stod over for sin hidtil største udfordring siden comebacket til fodbolden. På Stamford Bridge ventede de forsvarende Champions League-vindere fra Chelsea – og som sin direkte modstander havde Eriksen den franske verdensmester og Duracell-kanin Ngolo Kanté.

Men Eriksen fortsatte de takter, der blæste os bagover i landskampene mod Holland og Serbien. En helt sublim ro på bolden, selv når han bliver angrebet fra alle sider. En fornem evne til at skubbe bolden de rigtige steder hen. Og også rutinen til konstant at vurdere, hvornår det er rigtigt at kombinere – og hvornår bolden skal have en hård vrist.

Det var selvfølgelig svært for den danske stjerne at finde pladsen til at kunne lave de afgørende situationer, for Kanté var konstant inden for en halv meter af danskeren. Men i en kontra 10 minutter inde i anden halvleg mistede franskmanden taget i Eriksen – og bum, så havde vores landsholdsstjerne scoret sit første Brentford-mål. Han er tilbage – og han er stadig helt perfekt!

Kampens helt store optur fandt sted i en rasende Brentford-kontra 10 minutter inde i anden halvleg. Franske Bryan Mbeumo bragte bolden frem, og til højre for ham kom Eriksen pilende. Afleveringen faldt på det rigtige tidspunkt, og alene mod én af verdens bedste målmænd var Eriksen kold og sendte kløgtigt bolden over Mendy og op i nettaget. KLASSE!

I en kamp, hvor Brentford var presset i bund i store perioder, kom én af Eriksens mere skjulte kompetencer til udtryk. Han er efterhånden blevet en rigtig god presspiller – og han har én af Premier Leagues bedste motorer. I slutfasen sprintede Eriksen stadig helt frem i Chelsea-feltet for at stresse Chelsea-målmand Mendy til at sparke bolden ukontrolleret op ad banen.

Jamen, det peger jo stadig kun i én retning for Eriksen. Stik nord! Han fortsætter bare med at imponere – og selv om at ingen af hans holdkammerater har hans niveau, kan han alligevel gøre en forskel mod så stærkt et som Chelsea. Han er startet inde tre gange for Brentford - og alle tre gange er det endt med sejr. Om fem-seks kampe er han altså uhyggelig! Og det virker efterhånden usandsynligt, at Eriksen ikke er at finde i en storklub i næste sæson.