Christian Eriksen fik et forfærdeligt gensyn med sin gamle hjemmebane, da Brentford rev Manchester United midt over og fuldt fortjent sejrede 4-0.

Og den danske landsholdsstjerne havde 90 af karrierens sværeste minutter og lavede især i første halvleg flere chokerende fejl.

Dermed har Manchester United tabt sæsonens to første kampe - og Eriksen og resten af storklubben har allerede nu pistolen for tindingen inden næste rundes stormøde med Liverpool.

Herunder kan du læse B.T.s dom over Christian Eriksen - hvis du tør!

Av, av av! Hvilket mareridt for Christian Eriksen, for Erik Ten Hag, for Manchester United. Da uret havde rundet 35 minutter, var lillebitte Brentford foran med 4-0 (!) mod den kriseramte gigant. Og Christian Dannemann Eriksen må æde en pæn portion af ansvaret for fadæsen.

Han virkede underligt nervøs på sin gamle hjemmebane - og i de første 25 minutter nåede han at lave flere grumme fejl, der blandt andet kostede en Brentford-scoring. Og derfra virkede han i en periode decideret angst for at have bolden, og det blev i stedet til en masse kønsløse alibiafleveringer bagud og til siden.

Og der er ingen undskyldning. I modsætning til premieren for en uge siden stod den ikke på noget 'falsk 9'er'-fis for Eriksen lørdag aften. Han fik det, som han i princippet helst vil have det: ned på den centrale midtbane, hvor han bedst kan fodre holdkammeraterne med sin fløde-afleveringsfod. Men hvor blev det af, Christian??? Vores landsholdsstjerne kunne ikke have fået en værre start på sin Manchester United-tid.

Vi kender Eriksen som en fodboldspiller, der har øjne i nakken og altid er fuldt ud orienteret om, hvor modstanderne er. Fejlaflevering er bare ikke en del af hans repetoire. Troede vi. For lørdagens kamp viste os en side Christian Eriksen, som vi ikke kendte.

En af danskerens vigtigste opgaver lørdag var at falde ned i banen og tilbyde sig, når målmand David de Gea havde bolden. Og den spanske målmand søgte konstant Eriksen - og forcerede det flere gange. To gange midt i første halvleg gik det helt galt. Brentford-spillerne pressede aggressivt op på Eriksen, som mistede bolden på yderst kritiske steder. Første gang tvang det Maguire til at trække et frispark og et gult kort. Anden gang førte det til Mathias Jensens 2-0-mål.

Foto: IAN KINGTON

Eller nærmere hørte du det?

Hver gang bolden havnede for fødderne af Eriksen, blev han mødt af massive buh-råb fra sit tidligere hjemmepublikum på Brentford Community Stadium. I fodboldkrig gælder alle kneb, men det var egentlig ret tarveligt.

Eriksen trådte til og reddede Brentfords Premier League-status, da oprykkerne havde det svært i den forgangne sæson. Han er en spiller, som en lilleputklub normalt ikke ville kunne tiltrække, og han aldrig svoret klubben evigt troskab. Så det føltes umiddelbart lidt hårdt, at han skal lægges for had, fordi han er søgt op på den hylde, hvor han hører til.

Soccer Football - Premier League - Brentford v Manchester United - Brentford Community Stadium, London, Britain - August 13, 2022 Manchester United's Bruno Fernandes and Christian Eriksen react after Brentford's Mathias Jensen scores their second goal Foto: DAVID KLEIN

Ja, hvad nu? Der er flere grumme scenarier i spil for Christian Eriksen. Manchester United har indledt sæsonen med to uventede nederlag til Brighton og Brentford. Det har allerede gjort sædet varmt under manager Eric ten Hag - manden, der inisterede på at hente danskeren til klubben. Det ville være skidt for Eriksen, hvis der allerede skal spekuleres i et managerskifte.

Der er også den mulighed, at rædselspræstationerne får Uniteds sportslige ledelse til at intensivere jagten på forstærkninger inden transfervinduet smækker i. Det vil potentielt kunne rykke Eriksen ned i hierakiet og koste spilletid.

Og et tredje sandsynligt scenarie er, at et 0-4-nederlag til Brentford tvinger Erik ten Hag til at ryste posen grundigt inden næste mandags uhyyyyyyre vigtige hjemmekamp mod Liverpool. Og man kan ikke udelukke, at Eriksen kan miste sin startplads.