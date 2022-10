Lyt til artiklen

Et decideret dumt straffespark var tæt på at sende alle tre point ind på Chelseas konto, da Manchester United og Christian Eriksen var på besøg.

Men et par millimeter kom i vejen for London-holdets sejr, da Casemiro pandede en bold i nettet efter 94 (!!!) minutter til slutresultatet 1-1.

Eriksen? Tjae. Mjaah. Hans indsats mindede om en lunken Albani.

Herunder kan du læse B.T.s dom over Christian Eriksen mod Chelsea:





Præstationen på Stamford Bridge var ikke Christian Eriksens mest iøjnefaldende minutter i Manchester Uniteds røde-trikot.

Den 30-årige elegantier gjorde mange ting rigtigt i første halvleg, da han og resten af holdet satte sig på spillet. Skal man glæde sig over noget, ser danskerens rolle på Uniteds midtbane mere og mere naturlig ud.

Til gengæld savner man at se ham få endnu flere boldberøringer. Der ikke mange situationer, hvor læderet ikke vil det samme som danskeren, og hvis hans indflydelse og aftryk på det her hold skal være endnu større, kræver det, at han er oftere på kuglen.

I anden halvleg dominerede Chelsea oftest, og her blev Eriksen mindre synlig. Det var som at være lidt om at drikke en kold, fynsk Albani. Dejlig og læskende i starten, men en flad fornøjelse efter en time. Blev pillet ud efter 80 minutter, da den stod … 0-0.

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne



På trods af en relativt anonym indsats ser det ikke umiddelbart ud til, at Christian Eriksen behøver frygte for sin startplads.

For Freds fantompræstation i onsdagens kamp mod Tottenham kunne godt bringe bange anelser for Eriksen-fans. Ville han vippe danskeren af pinden mod Chelsea?

Svaret er nej. Brasilianeren startede på bænken og gjorde ikke noget specielt væsen af sig, da han først var på banen.

Eriksens anden midtbanekonkurrent, som erstattede danskeren mod Chelsea, gjorde sig heller ikke godt bemærket. Scott McTominay begik nemlig et torskedumt straffespark, det var tæt på at være skyld i et United-nederlag.

Så dårlig dér var Christian Eriksens præstation trods alt heller ikke. Foto: GLYN KIRK



Chelsea-spillerne var ikke ligeså blå, som deres hjemmebanetrøjer, men det kunne de snildt have været.

For i midten af første halvleg konfiskerede Christian Eriksen og Manchester United nærmest bolden og tog et voldsomt kvælertag på hjemmeholdet.

Chelsea kunne slet ikke sætte to pasninger sammen, og her så man en af de ting, Christian Eriksen er så uhyre dygtig til. En lang, boldbesiddende spilsekvens hvor han og Manchester United igen og igen lagde et tungt tryk på modstanderen, hvor det blev til den ene store chance efter den anden.

Det voldsomme pres udmøntede sig ikke i nogen United-scoring, men det var med til at vise, hvorfor Christian Eriksen er blevet så essentiel en del af hans nye hold.

Christian Eriksen spillede 80 minutter mod Chelsea og Pierre-Emerick Aubameyang. Foto: MATTHEW CHILDS



Aftenen var tæt på at ende som et decideret mareridt for Manchester United.

Først en skade til Raphael Varane, der forlod banen i gråd, og dernæst i håbløst straffespark, der var tæt på at koste et nederlag.

Men målet i de døende minutter gør aftenen mere spiselig for United og Eriksen.

Selvom man fortsat er et point efter aftenens modstander, er 1-1 på Stamford Bridge ikke et resultat, man skammer sig over.