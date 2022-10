Lyt til artiklen

Christian Eriksen og resten af Manchester United-holdet kom tilbage på sporet med en 2-1-sejr over Everton søndag aften.

Og den 30-årige danske landsholdsstjerne spillede en absolut godkendt kamp. Men først efter han havde set Evertons Alex Iwobi bringe hjemmeholdet foran med et brag af et mål.

For herefter stod der Manchester United på det meste, da først Antony og dernæst Cristiano Ronaldo sendte de tre point til 'De Røde Djævle'.

Herunder kan du læse B.T.s dom over Christian Eriksens præstation:







Det var en forvandlet dansker, der gik på banen søndag efter sidste weekends ydmygelse af Manchester City. Men lad os nævne det med det samme: Det var ikke kun Christian Eriksen, der havde fundet et langt, langt højere niveau frem mod Everton.

Det havde alle United-spillerne.

Danskeren var dog én af banens bedste i de 82 minutter, han fik. Konstant spilbar, en fod med i nærmest alle angreb og rolig på bolden. Ja, vi kan nærmest blive ved.

For den danske landsholdsjuvel har for alvor fundet sin plads hos Premier League-giganten. Han er holdets spilfordeler, og magien kommer ofte fra hans fødder, hver gang storklubben bliver farlige offensivt. En scoring – eller en assist – havde givet ham en højere karakter. For det havde han mulighederne til søndag aften.

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

Der kan ikke være nogen tvivl! Hvis der overhovedet er nogen, som mener, Christian Eriksen ikke bør starte inde for den engelske storklub, så skal de se søndagens kamp. Igen. Og igen. Og igen.

Den danske kreatør er så tit omdrejningspunktet for nærmest alt, som Manchester-klubben sætter sammen offensivt, og det er tydeligt, at alle holdkammeraterne hele tiden kigger efter ham, når de skal sende bolden videre.

Eriksen virker hele tiden i et ekstraordinært spillehumør, når han drøner rundt inde på 'De Røde Djævles' midtbane, og han virker næsten mere tilpas dér, end hvis han blev placeret i centrum af sin elskede hjemby, Middelfart. Og det siger ikke så lidt.

Danskeren er én af manager Erik ten Hags første navne på holdkortet. Hvis ikke DÉN første.

Der skal ualmindeligt meget til, før den stille fynbo lader følelserne få frit løb, når han jubler. Og lad det være sagt med det samme: Det skete heller ikke søndag aften – sådan for alvor i hvert fald. Men der var alligevel en enkelt episode undervejs i kampen, der må have fået den opmærksomme seer til at spærre øjnene en smule op.

For da Cristiano Ronaldo hamrede kuglen i kassen til 2-1 lige inden pausen, var det ikke den portugisiske verdensstjerne, der fik Christian Eriksens opmærksomhed i samme øjeblik.

Det var i stedet hans brasilianske løbemakker inde på midten, Casemiro, som danskeren løb hen til for at juble i stor stil. Den brasilianske fodboldstjerne har på ingen måde haft en god start i den engelske storklub, men en forrygende assist til Ronaldo gjorde, at han søndag kvitterede for sin første startplads i Premier League.

Og det var noget, Eriksen kunne lide at se. Hvor var det tydeligt at se, at danskeren så gerne vil have sin nye legekammerat inde på midten til at lykkes.

Både Christian Eriksen og resten af United-mandskabet fik en tiltrængt sejr efter sidste weekends pinlige nedsabling af byrivalerne fra Manchester City.

Det var en helstøbt indsat fra Erik ten Hags tropper, som var – på trods af den smalle sejr – mindst et niveau over Everton, og der bliver næppe brug for endnu en løbestraf til danskeren og holdkammeraterne, som den hollandske træner ellers tidligere har anvendt efter sin ankomst.

Indsatsen mod Everton bør i hvert fald give Eriksen en rolig dag på træningsbanen mandag.