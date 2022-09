Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

FC Midtjylland leverede et resultat, der vil give genlyd i hele Europa, da midtjyderne lammetævede det italienske storhold Lazio med 5-1 (!) i Herning i Europa League.

På en aften, hvor alt gik op i en højere enhed, stod Sory Kaba, Paulinho, Evander, Erik Sviatchenko og Gustav Isaksen for de midtjyske scoringer.

I det hele taget leverede nærmeste hele det midtjyske mandskab en perfekt præstation, som historisk vil stå som et af dansk fodbolds europæiske højdepunkter.

Herunder kan du læse B.T.s dom over indsatsen fra FC Midtjyllands spillere.

Lössl må nok hoste op med en ramme Slots efter Lazios reduceringsmål. Han fejlbedømte fuldstændig Milenkovic-Savic' 'curveball'. Ærgerligt – for der lå længe en topkarakter og ventede på landsholdsboblerne, der udstrålede den målmandsro, som europæiske sejre er lavet af.

Brasserbackens Danmarks-ophold har været en rejse, hvor det både er gået op og ned. Men når det er fuldmåne, og stjernerne står rigtigt, så kan han spille fodbold, som en hjemmelavet italiensk svamperisotto smager. Og sådan en aften ramte han torsdag. Wow-linho!

Var for en måned siden den store syndebuk, da han var ved at tage livet af en Horsens-spiller. Men Dalsgaard har rejst sig så flot – og i aftes var han tilbage på landsholdsniveau. Hans fart er et sikkerhedsnet under hele holdet, og der var mere Nesta over ham end nogen af romerne.

Der var han! Den Erik Sviatchenko, som egentlig er for alt god til at spille i Superligaen. Han springer, som der fjedre under støvlerne – og afviser angribere, som stod han i døren om aftenen nede på Fox And Hounds i Herning. Når han tømmer lommerne i aften, kan det godt være, at én af Europas giftigste angribere – Ciro Immobile – vælter ud.

Havde fået fornøjelsen af at stå snude mod snude med selveste Pedro – I ved, ham fra Barca i gamle dage. Og det løste Mads fra Vejle med lige respekt og skraldebang-tackling. En imponerende fysisk indsat af Døhr'en – der også havde et tocifret antal offensive amoksprints.

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

Når man ser Evander sådan en aften, så strider det mod al logik, at han nu har været i Herning i tre år. Så overlegent et teknisk overskud. At han så lige krydser grænsen til det arrogante og dumdristige indimellem, må man bare tage med – han er jo brasser. Forhåbentligt bliver han aldrig solgt.

(Ud 61) Okay! Hvis det her er niveauet, så får FC Midtjylland ikke lov at beholde den uruguayanske ungulv længe. Vil-du-holde-min-Aperol, for et defensivt midtbane-jern, de har lokket til Herning! Han støvsugede simpelthen den defensive midtbane og pillede bolden fra romerne, som havde han lædermagneter i støvlerne.

Fuldendte en perfekt midtjysk midtbaneindsats. Olsson regerede den midtbane som en svensk Julius Cæsar. Hvor var bare i dét der humør. Han havde unfinished business i Herning og vendte tilbage i sommer – og på sådan en aften forstår man jo godt, hvorfor han 40 landskampe for Sverige med i rygsækken. Voldsomt niveau.

(Ud 61) En enorm arbejdsindsats – i begge retninger. Vi savnede lige, at han kom frem til nogle af de store chancer – og er det ikke ved at være for mange kampe, siden han har lavet en rigtig Dreyersk langskudsslasker af et mål? En arbejdsindsats – og de er også guld værd for et hold.

(Ud 87) Det guineanske angrebskøleskab var iskold, da kuglen lige pludselig trillede hen foran højreskøjten på ham – klask, og så glemte alle, at det var meningen, at Kaba for længst skulle været fortid i det midtjyske. Stærk arbejdsindsats. Vi vidste, at han har international fysik – men lægger han også god attitude og målnæse oven i puljen, så bli'r han jo uhyggelig, do!

(ud 77) Har vi gemt den bedste til sidst? Ja, det tror jeg nok! Kan Albert Capellas få udfoldet Isaksen potentiale, så ligger der snart 100 millioner kroner-bud i postkassen til kontoret i Ikast. Og noget kan tyde på, at Capellas har opskriften. Gustav Isaksen rev gang på gang Lazios forsvar fra hinanden – og stakkels Elseid Hysaj kommer til at få mareridt om en ung blond dansker i ugevis. Klassekamp af Isaksen. P.s. Manchester United havde scouts på tribunen.

Indskiftere:

(ind 61) Det er lidt af et privilegium at kunne sætte en spillelysten Sisto ind i sådan en kamp. Ikke alt lykkedes, men så kælen en boldbehandling er guld værd, når en føring skal forsvares hjem.

(ind 61) Brasseren afløste arbejdsmonstret Martinez og gik ind og leverede til par. Men han må nok erkende, at han lige nu er nummer to i køen til den midtjyske midtbane.

(ind 77) Uden for bedømmelse

(ind 87) uden for bedømmelse

Det var dog imponerende så hurtigt, at spanieren har fået hævet det midtjyske topniveau op til et stadie, som man ikke har set i flere år på disse kanter. Kan han tage det med over i Superligaen, så sætter vi straks en 100-lap på midtjysk guld til sommer. Havde sat sit hold perfekt op taktisk – og FCM-spillerne har sjældent set så kamplystne ud. Imponerende.