I FC København skrev de historie, FC Nordsjælland var skizofrene i Europa, AGF blev en kort fornøjelse og FC Midtjylland var til tider grænsende til uværdige.

B.T.s sportskommentator Lasse Vøge kommer her med sin helt uforbeholdne dom over sæsonens danske togter i Europa.

AGF skuffede stort på udebane i Belgien, inden man genrejste sig i returkampen. Det var dog ikke nok.

AGF

Røg ud til Club Brügge i anden kvalifikationsrunde til Conference League.

»Det er drønærgerligt, at AGF ikke var mere konkurrencedygtige, når det kom til stykket. Hele Østjylland sukker over europæisk fodbold, som de har set Herning, Aalborg og sjællænderne prøve forholdsvist tit de sidste 15 år,« mener Lasse Vøge.

AGF blev sendt tilbage til Danmark med røde ører og et voldsomt 0-3 nederlag i bagagen, inden man snuppede en lille sejr i Aarhus.

»Det var et kæmpe wakeup call, at man bliver kørt over i Brügge, men de skal roses for at rejse sig på hjemmebane med en sejr, der bidrager til koefficienten. De gik ud med æren i behold, men man må være lidt skuffet over, at man pisser det væk nede i Brügge,« siger Lasse Vøge.

»Jeg troede faktisk, at de havde et godt fundament til europæisk fodbold, fordi de er så defensivt- og dødsboldsstærke, og det kan fungere på mange niveauer. Så det var lidt overraskende, at de fik ørerne i maskinen i Belgien.«

Vejen dertil:



Club Brügge-AGF: 3-0



AGF-Club Brügge: 1-0

FC Midtjylland skuffede stort mod polske Legia Warszawa.

Røg ud til Legia Warszawa ved playoff til Conference League.

Når det kommer til FC Midtjylland er Lasse Vøge ikke i tvivl.

»De må nok stå som den største europæiske skuffelse af alle de danske hold,« lyder den kontante melding fra B.T.s sportskommentator.

FC Midtjylland havde hele vejen igennem en svær kampagne, hvor man allerede i første kamp måtte slide for at kvalificere sig mod miniputterne fra Progrès Niederkorn.

»At de kommer i så store problemer mod et hold fra Luxemborg er grænsende til uværdigt. Det er selvfølgelig flot, at de rejser sig på hjemmebane efter nederlaget til Omonia, men dem bør de heller ikke tabe mod på udebane. Så det er også en skuffelse.«

I sidste ende led holdet fra heden en grum skæbne, da Steffen Gartenmanns brændte straffespark mod Legia Warszawa slog det sidste søm i FC Midtjyllands europæiske kiste.

»Legia skal de slå otte ud af ti gange, hvilket de hverken formår på hjemme- eller udebane. Det er virkelig skuffende for en klub med så store ambitioner og den verdensmandsattitude.«

Vejen dertil:



FCM-Progrès Niederkorn: 2-0

Progrès Niederkorn-FCM: 2-1 (efter forlænget spilletid)

AC Omonia Nicosia-FCM: 1-0

FCM-AC Omonia Nicosia: 5-1

FCM-Legia Warszawa: 3-3

Legia-Warszawa-FCM: 1-1 (FCM taber 6-5 efter straffesparkskonkurrence)

FC Nordsjælland havde en mærkværdig europæisk kampagne, hvor man blandt udraderede Partizan Beograd, Fenerbahce og Ludogorets på hjemmebane. Gruppespillet blev alligevel endestationen for Johannes Hoff Thorup.

Røg ud i Conference League-gruppespillet.

»Det må være tidernes mest skizofrene danske europæiske kampagne,« lyder fra Lasse Vøge.

Og der er noget om snakken. For mens FC Nordsjælland sendte chokbølger gennem Europa med udraderinger af Partizan Beograd, Fenerbahce og Ludogorets på plastiktæppet i Farum, formåede de også at tabe det hele på gulvet efter skuffelser mod selvsamme Ludogorets og slovenske Trnava.

»FC Nordsjælland leverede tre sejre, der gav genlyd i hele Europa. Først Partizan Beograd, hvor de vandt 5-0, men også især 6-1 sejren mod Fenerbahce, der er helt surrealistisk. Resultaterne på kunstgræsset i Farum er jo eventyrlige, og de står som nogle af de tre flotteste præstationer, et dansk hold har præsteret i Europa,« siger B.T.s sportskommentator.

»Samtidig leverer man dilettantfodbold mod Trnava på hjemmebane, hvor man spiller uafgjort og taber så ude mod Ludogorets. Det viser, at ligeså højt topniveauet er, ligeså dybt er der ned til bundniveauet. FCN var en ekstremt talentfuld, men umoden teenager.«

Selvom FC Nordsjælland ikke skuffer lige så fælt som deres midtjyske dittoer, er Lasse Vøge ikke i tvivl om, at han havde forventet mere – især fordi det havnet gavnet Danmark med nogle europæiske koefficientpoint.

»Jeg er skuffet, især fordi de kunne afgøre det hele i en hjemmekamp mod Trnava, der var så dårligt et hold, at de svarer til bunden af 1. division. FCN dummer sig gevaldigt, og det bliver man altså straffet for i europæisk fodbold. Med deres stærke hjemmebane havde det været skide spændende at se dem i knald-eller-fald-kampe. Det gør stadig ondt, at de ikke gik videre dér.«

Vejen dertil:



FCSB-FCN: 0-0

FCN-FCSB: 2-0

FCN-FK Partizan Beograd: 5-0

FK Partizan Beograd-FCN: 0-1 (Gruppespil)

Fenerbahce-FCN: 3-1 (Gruppespil)

FCN-PFC Ludogorets: 7-1 (Gruppespil)

Spartak Trnava-FCN: 0-2 (Gruppespil)

FCN-Spartak Trnava: 1-1 (Gruppespil)

FCN-Fenerbahce: 6-1 (Gruppespil)

PFC Ludogorets-FCN: 1-0 (Gruppespil)

Mohamed Elyounoussi scorede FCK-målet i returkampen mod Manchester City. Men det var ikke nok til at gå videre.

Røg ud i Champions League-ottendedelsfinalen mod Manchester City.

»FCK laver den flotteste kampagne i klubbens historie.«

Så kort kan det siges om mesterholdets europæiske togt, der sluttede mod monstrene fra Manchester City i knockoutfasen i Champions League – og så endda med en hård vej dertil.

»Det er ikke nogen let vej, de har til gruppespillet. Sparta Prag er stadig med i Europa League, hvor de møder Liverpool og har slået Galatasaray ud. Det er et virkelig stærkt hold. Efter at have kæmpet sig gennem kvalen får FCK på papiret også en svær lodtrækning i gruppespillet,« siger Lasse Vøge.

Her bragede FCK sammen med Manchester United, Bayern München og Galatasaray.

»Det imponerende ved FCKs præstation er, at man er konkurrencedygtig i samtlige kampe. I ingen af dem lægger man mærke til, at det er er Superligahold oppe mod hold fra de bedste europæiske rækker,« lyder det.

»Hvis sol, måne og stjerner stod rigtigt, kunne de have vundet alle kampe i gruppespillet, og så angreb de kampene på en meget atypisk dansk facon, selvom de spillede på Allianz Arena, der må regnes som en af de tre sværeste udebaner i Europa. Først da de møder City slog virkeligheden ind.«

På trods af at Bayern München og Manchester United næppe har deres bedste sæsoner, understreger Lasse Vøge, hvor imponerende præstationerne har været. Særligt med tanke med FCKs budget, der er mikroskopisk sammenlignet med de to europæiske giganters – og også noget mindre end Galatasarays.

»Når alt det her er sagt, så er det ikke den bedste danske europæiske kampagne i historien. Brøndby har altså spillet semifinale i UEFA-Cuppen (i 1991, red.), hvor de var meget tæt på at komme i finalen. Og så har vi OB, som slog Real Madrid ud over to kampe i samme turnering (i 1994, red.). Et hold, der blev suverænt spanske mestre det år,« siger Lasse Vøge.

Vejen dertil: