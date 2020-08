FC Bayern lukkede ned for et fordømt fodboldår med at hæve Champions League-trofæet mod den portugisiske himmel i Lissabon.

Det skete efter en fortjent 1-0-sejr over Paris Saint-Germain.

Den tidligere Paris-spiller Kingsley Coman blev matchvinder med sin hovedstødsscoring efter 59 minutter.

Herunder kan du se B.T.s dom over den underholdende Champions League-finale.

Paris Saint-Germain (4-3-3)

Keylor Navas 8

Thilo Kehrer 5

Thiago Silva 8

Presnel Kimpembe 8

Juan Bernat (ud 80) 7

Ander Herrera (ud 72) 8

Marquinhos 6

Leandro Paredes (ud 65) 6

Ángel Di María (ud 80) 7

Kylian Mbappe 6

Neymar 6

Indskiftere

Marco Verratti (ind 65) 6

Julian Draxler (ind 72) uden for bedømmelse

Layvin Kurzawa (ind 80) uden for bedømmelse

Eric Maxim Choup-Moting (ind 80) uden for bedømmelse

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

Bayern München (4-2-3-1)

Manuel Neuer 9

Alphonso Davies 5

David Alaba 7

Jerome Boateng (ud 25) 6

Joshua Kimmich 8

Leon Goretzka 7

Thiago Alcantara (ud 86) 8

Kingsley Coman (ud 68) 9

Thomas Müller 6

Serge Gnabry (ud 68) 7

Robert Lewandowski 7

Indskiftere

Niklas Süle (ind 25) 7

Ivan Perisic (ind 68)

Philippe Coutinho (ind 68)

Corentin Tolisso (ind 86) uden for bedømmelse

Kingsley Coman

Kingsley 'Kom an'! Han var den store overraskelse i Bayerns startopstilling – og cheftræner Hans-Dieter Flick fortryder næppe den beslutning. Efter en lidt stille første halvleg eksploderede den franske kantraket og gjorde livet uhyre surt for stakkels Thilo Kehrer, der til sidst lignede en mand, som ønskede sig hjem til mors favn i Tübingen. Og så scorede han 1-0-målet og blev dermed bødlen mod sin tidligere klub.

Karakter: 9

Bayern Munich's French forward Kingsley Coman (L) scores the opening goal past Paris Saint-Germain's German defender Thilo Kehrer during the UEFA Champions League final football match between Paris Saint-Germain and Bayern Munich at the Luz stadium in Lisbon on August 23, 2020.

Alphonso Davies

Den blot 19-årige canadier med de ghanesiske rødder er med rette et af de mest hypede fodboldtalenter på planeten. Back-torpedoen har gennem hele Champions League-kampagnen blæst fodboldfans omkuld med sin nærmest uvirkelige fart og sit ungdommelige gåpåmod. Men i aftenens finale ramte han muren. Han virkede decideret usikker i næsten alle sine aktioner – især så han overmatchet ud, når det kom til at dække Ángel Di María op.

Karakter: 5

Foto: LLUIS GENE

Elendig bane

Det var skisme ikke en Champions League-finale værdig, underlaget på Estadio da Luz i Lissabon. Den pletskaldede grønsvær gjorde, at bolden ved flere lejligheder opførte sig som en svensk turist i Nyhavn – efter ni store fadøl. Og det var jo selvfølgelig prisen for at gennemføre adskillige Champions League-kampe på 14 dage på samme bane – men det burde de kloge mennesker i Uefa jo have set komme og have fundet en løsning på, så finalen kunne få de ypperste rammer.

Bayern Munich's Polish forward Robert Lewandowski (R walks past Paris Saint-Germain's Brazilian forward Neymar after a foul during the UEFA Champions League final football match between Paris Saint-Germain and Bayern Munich at the Luz stadium in Lisbon on August 23, 2020.

Fodbold på øverste hylde

Aftenens finale var punktummet på fodboldhistoriens måske mærkeligste sæson. Coronaen har lukket ligaer helt – nogle er blevet genstartet og gennemført i et stressende tempo, andre kom aldrig i gang igen. Det har været grimt, og fodboldkvaliteten har lidt gevaldigt under det fragmenterede forløb. Derfor var det så fortjent og tiltrængt, at Paris Saint-Germain og Bayern München leverede varen med en finale i et hæsblæsende tempo krydret med spandevis af lækre individuelle detaljer. Især de første 45 minutter var ren kræs.

Tandløse dyre drenge

Paris Saint-Germains angrebstrio består ud over Ángel Di María af verdens to dyreste fodboldspillere, Kylian Mbappe og Neymar. Men milliard-drengene blev med effektive midler tæmmet af det sydtyske forsvarsbolværk. Især Neymar fik med kniplen og blev dermed gjort ganske menneskelig og medgørlig. Og så skal det nævnes, at målmand Manuel Neuer flot agerede Palle Plankeværk, når det var nødvendigt.