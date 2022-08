Lyt til artiklen

FC Midtjylland kan som ventet godt vinke farvel til Champions League i denne sæson.

Bagud 1-4 fra den første kvalifikationskamp i Portugal skulle de danske sølvvindere levere en sensation på hjemmebane – i Randers – men operationen mislykkedes, og patienten døde.

Ulvene tabte med 1-3 efter at have været bagud med to mål. En times tid inde i kampen kom reduceringen fra danskerne ved Pione Sisto, da Paulinho slog et skarp indlæg, som en oplagt Sory Kaba pandede på overliggeren, og så kunne udskældte Sisto halvliggende smække bolden ind.

Det portugisiske storhold kom dog aldrig rigtig i fare og red sejren hjem på Randers' hjemmebane, der lagde græs til kampen grundet VM i ridning i Herning. Det gjorde de med et fantastisk langskudsmål helt til sidst.

Han har rigtig meget af den pakke, der kan gøre ham til en profil på FC Midtjyllands hold og i Superligaen, og nu viser han også viljen til at ville opnå den status. Voldte store problemer for Benficas stærke forsvarspiller Nicolas Otemendi, der for få år siden blev solgt til Manchester City for over 300 millioner kroner. Altså, mere end hvad hele mandskabet i Herning koster. Kaba blev pillet ud for at spare ham til de kommende kampe.

En rigtig arbejdsmand, som gør, hvad han bliver bedt om, og du ved, hvad du får. Desværre for Mads Thychosen kommer han i kampe på dette niveau lidt til kort, og de lange afleveringer op i banen endte ofte hos modstanderne. Han faldt dog ikke helt igennem.

FC Midtjylland 3-4-3

Elias Olafsson 2

Henrik Dalsgaard 3

Juninho 3

Mads Døhr Thychosen 2

Joel Andersson 3

Raphael Onyedika 3

Evander (ud: 46.) 3

Paulinho (ud: 87.) 4

Anders Dreyer (ud: 69.) 3

Sory Kaba (ud: 69.) 4

Pione Sisto (ud: 77.) 4

---

Oliver Sørensen (ind: 46.) 3

Gustav Isaksen (ind: 69.) 3

Junior Brumado (ind: 69.) 3

Edward Chilufya (ind: 77.) UB

Nikolas Dyhr (ind: 87.) UB

Forskellen på de bedste i Europa og Danmark ses her. Der er ikke ret meget at komme efter, selv når et af de stærkeste Superliga-mandskaber giver alt, hvad de har i sig. Man sad hele tiden med fornemmelsen af, at Benfica, hvis de ville, kunne have skruet tempoet mere op. Der er også en verden til forskel på økonomien i de to klubber. Eksempelvis havde de 65 millioner kroner-købet Alexander Bah på bænken.

Der skulle en fejl til, det vidste man lidt på forhånd med den klasseforskel i kvaliteten af holdene, og den kom, da Sory Kaba gled ind i et andet bjerg af et mandfolk i Morato. Så mens de to brød lå på græsset, passerede bolden forbi dem og lige i fødderne på Evander, der valgte at tage et træk før afslutningen. Det var en forkert beslutning på et tidspunkt, hvor FC Midtjylland måske kunne have fået mere tro på tingene.

FC Midtjylland-truppen er en erfaring rigere mod en kæmpeklub, og så tikker der stadig masser af millioner af kroner ind i klubkassen via gruppespillet i Europa League. Direktør Claus Steinlein sagde efter sejren over AEK Larnaca, at klubben var garanteret 70 millioner kroner. Det er lidt af et plaster på Champions League-såret.