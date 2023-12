Danmark havde gruppesejren inden for rækkevidde, men nu er den nærmest helt forsvundet.

Efter en frygtelig første halvleg var Danmark nede med 2-0, og herfra var Tyskland også klart bedst. 3-0 endte mareridtet i Rostock - auf Wiedersehen, OL!

Amalie Vangsgaard

Ja, der var ikke mange lyspunkter i blandt de danske spillere, men Amalie Vangsgaard skal have kæmpe ros for den fight, hun lagde for dagen.

Hun var samtidig den mest farlige i rødt og hvidt, men det sagde ikke så meget i en kamp, hvor danskernes tekniske niveau var... under niveau.

PSG-spidsen prøvede at opildne holdkammeraterne, men det var som om, hun talte for døve ører.

Frederikke Thøgersen

Frederikke Thøgersen blev sat på en tysk karussel, og hun snurrer stadig her efter slutfløjt...

Hun blev kørt rundt af Klara Bühl fra Bayern München, der udfordrede konstant, så højrebacken ikke fik et ben til jorden.

Rent offensivt fik hun ikke meget hjælp og mistede både afleveringer og driblinger på stribe.

Lene Christensen 1

Stine Ballisager 2

Isabella Obaze 2 (Ud efter 70 min.)

Sanne Troelsgaard 2

Josefine Hasbo 1 (Ud efter 70 min.)

Katrine Veje 2 (Ud efter 61 min.)

Kathrine Kühl 2

Frederikke Thøgersen 1

Mille Gejl 2 (Ud efter 61 min.)

Sofie Svava UB (Ud efter 9 min.)

Amalie Vangsgaard 3

---

Janni Thomsen 2 (Ind efter 9 min.)

Luna Gevitz 2 (Ind efter 61 min.)

Nadia Nadim 2 (Ind efter 61 min.)

Karen Holmgaard UB (Ind efter 70 min.)

Caroline Møller UB (Ind efter 70 min.)

Åh nej, OL-billetten er ude af Danmarks hænder.

Drømmen om en sommer i Paris led et gigantisk knæk, for lige nu ligger Tyskland til at tage førstepladsen i gruppen.

Danskerne blev løbet over ende fra start og virkede helt uforberedte på tyskernes tryk, hvilket udmøntede sig i mange boldtab og tabte en-mod-en-dueller. Det var der slet ikke råd til.

Efter dette opgør kan man ikke lade være med et tænke, at det ville være tyveri ved højlys dag, hvis Danmark skulle stjæle førstepladsen i gruppen - men man skal også huske på, at landstræner Andrée Jeglertz måtte se bort fra stjerner som Pernille Harder, Sofie Junge og Simone Boye, hvis rutine i den grad var savnet.

Et dansk feltlazaret i Rostock.

Der var ikke gået mere end fem minutter, før Real Madrid-profilen Sofie Svava ud af det blå lå i græsset.

Hun prøvede at komme på benene, men kort efter måtte hun give op til stor ærgrelse for sig selv og resten af holdet.

Svava har været en af de bedste i de første Nations League-kampe, og hendes fravær skabte straks uro på holdet, der kort efter kom bagud efter en tysk omstilling.

Kort før pausen måtte Katrine Veje humpe fra banen og fuldendte en rædselsfuld første halvleg, og i anden halvleg måtte hun udgå ligesom Isabella Obaze, der også blev skadet.

Danmark ramlede ind i masser af skader. Foto: Clemens Bilan/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Danmark ramlede ind i masser af skader. Foto: Clemens Bilan/EPA/Ritzau Scanpix

5. december skal der ske et mindre julemirakel.

Tyskerne skal dumme sig mod Wales - der har hentet nul point - mens Danmark klarer Island.

Det er totalt usandsynligt at nå til semifinalerne ved Nations League, hvor OL-pladserne kan sikres, men i princippet er chancen der stadig.