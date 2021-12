»Som et glimtende lys farer en odenseansk stjerne til himmels. Hvil i fred, Lars,« stod der på et blåhvidt banner, som OB-fansene fandt frem efter 8:17, da dommeren stoppede spillet, så afdøde Lars Høgh kunne hyldes. Det var en kamp i Høghens tegn. Randers vandt slaget 2-1, men OB vandt semifinalepladsen samlet.

Randers var klart bedst i første halvleg, hvor gæsterne kom på 1-0 ved Oliver Bundgaard. Stephen Odey spillede Vito Hammershøy-Mistrati fri i feltet. Hans skud blev blokeret og faldt ned hos Bundgaard, der udnyttede muligheden og sparkede den ind bag en chanceløs Hans Christian Bernat.

Tyve minutter før tid dukkede Emmanuel Sabbi så op for enden af Issam Jebalis indlæg, men udligningen holdt ikke længe, før Mistrati uden besvær kunne hamre et nyt føringsmål i kassen. Kort før tid bankede Kadrii en friløber på stolpen og kort efter leverede Patrik Carlgren en fantomredning på Jebalis forsøg. I overtiden hamrede tuneseren så også en friløber langt forbi mål.

Herunder kan du læse B.T.s dom over kampen:

Målet var prikken over i'et for 20-årige Bundgaard, der spillede en flot kamp både offensivt og defensivt. Han bidrog til Randers' massive pres og mange chancer i OBs højre forsvarsside, hvor Bundgaard med flere flotte indlæg forsøgte sit for at give medspillerne gode betingelser for at finde netmaskerne, som han selv gjorde. Defensivt stoppede han Sabbi flere gange. Katastrofal tilbagelægning kort før tid, men Bundgaard kan sende julekort til Kadrii som tak for at ramme stolpen.

Det var ikke kun anføreren, der havde en offday. Men han blev på en måde personificeringen af det OB-mandskab, der aldrig fik fat på spillet med bolden, som konstant blev losset væk og mistet. På fynboernes gode dage styrer Thomasen midtbanen som en dirigent. Det gjorde han ikke mod Randers, som alt for let overspillede OB.

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

OB (4-2-3-1)

Hans Christian Bernat 3

Nicholas Mickelson 2 (Ud: 46.)

Kasper Larsen 2

Alexander Juel Andersen 3 (Ud: 46.)

Jørgen Skjelvik 2

Jens Jakob Thomasen 2

Aron Thrándarson 3

Emmanuel Sabbi 3

Mads Frøkjær-Jensen 2 (Ud: 46.)

Issam Jebali 3 (Ud: 90.)

Bashkim Kadrii 2 (Ud: 90.)

---

Jeppe Tverskov 2 (Ind: 46.)

Max Fenger 3 (Ind: 65.)

Robin Østrøm 2 (Ind: 65.)

Troels Kløve UB (Ind: 90.)

Moses Opondo UB (Ind: 90.)

Randers (4-4-2)

Patrik Carlgren 4

Björn Kopplin 4

Simon Piesinger 4 (Ud: 74.)

Jesper Lauridsen 4

Oliver Bundgaard 5

Jakob Ankersen 4 (Ud: 77.)

Lasse Berg Johnsen 4

Vito Hammershøy-Mistrati 5

Simon Tibbling 3 (Ud: 46.)

Stephen Odey 4 (Ud: 90.)

Alhaji Kamara 3

---

Tosin Kehinde 3 (Ind: 46.)

Erik Marxen UB (Ind: 74.)

Tobias Klysner UB (Ind: 77.)

Nicolai Brock-Madsen UB (Ind: 90.)

'Wup, wupti, wey'. Det lignede noget fra streetbanen, da først Nico Mickelson og siden Issam Jebali tryllede, men det førte blot til et Randers-indkast. Mickelson snurrede rundt om en Randers-spiller, men mistede bolden som Jebali vandt tilbage med en perfekt tackling. Tuneseren lavede straks en tunnel på en modspiller og ville så følge op med en ny fiks finte, og så røg bolden over sidelinjen.

'Den er skæv nok'. Jørgen Skjelvik gik bevidst efter at få spalteplads her, da han ikke bare én gang men to gange i første halvleg hamrede en skævert forbi Randers-målet. Først fik nordmanden lidt tilfældigt bolden på kanten af feltet efter tyve minutter, men skuddet skruede et godt stykke ved siden af Patrik Carlgrens bur. Godt ti minutter senere var venstrebenet så endnu mere skævt indstillet, så bolden nærmest havnede i hjørnet hos de medrejste Randers-fans. Et kvarter før tid ville han så rette op på de missede chancer tidligere i kampen. Men næh nej, den var skæv igen.

OB kan glæde sig over 2-0-føringen, de sikrede i første kamp, for det var den, der sikrede videre avancement i pokalturneringen. Striwerne spillede slet ikke en Lars Høgh-værdig kamp. Men sæsonen er reddet med en semifinalebillet - særligt med tanke på, hvilke hold fynboerne kan trække. Ikke desto mindre skal der - endnu engang! - skud- og koldblodighedstræning på programmet i Ådalen, for det samlede stadion må have himlet med øjnene, da først Kadrii og siden Jebali på det groveste misbrugte deres friløbere. Randers må ærgre sig, for kronjyderne var gode nok til at gå videre. De kan nu trøste sig med, at de fortsat skal spille europæisk til foråret.

Sydbank Pokalen, 2. kvartfinalekamp, spilles mellem OB og Randers på Nature Energy Park i Odense søndag den 12. december 2021. Klublegenden Lars Høgh, som gik bort tidligere på ugen, hyldes og mindes både før og under kampen. Her står tilskuere ved mindevæggen på stadion og ser på de mange lagte blomster og tændte lys.. (Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix) Foto: Frank Cilius Vis mere Sydbank Pokalen, 2. kvartfinalekamp, spilles mellem OB og Randers på Nature Energy Park i Odense søndag den 12. december 2021. Klublegenden Lars Høgh, som gik bort tidligere på ugen, hyldes og mindes både før og under kampen. Her står tilskuere ved mindevæggen på stadion og ser på de mange lagte blomster og tændte lys.. (Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix) Foto: Frank Cilius