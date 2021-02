Inter og Christian Eriksen trækker fra i toppen af Serie A.

Det står klart efter en magtdemonstration i udekampen mod ligaens nummer to, lokalrivalerne fra AC Milan.

3-0 sejrede Inter i en kamp, hvor Christian Eriksen spillede de første 77 minutter.

Herunder er B.T.s fulde dom over Christian Eriksens præstation i kampen mod AC Milan.

B.T. Sport skifter karakterskala Fra 1. februar 2021 skifter vi karakterskala på B.T. Vi forlader den gamle ti-trins-skala til fordel for en syv-trins-skala. Den nye skala går fra 0 til 6 med nul til den utilgivelige præstation og seks til den fænomenale magtdemonstration, som vi vil snakke om i dagevis.

Ja ja, det lysner for vores fynske ven i det italienske.

Var man for et par måneder siden landet på jorden for første gang, kunne man nemt udpege den spiller på Inters hold, der bare ikke passede ind. Det var Christian Eriksen, der selvtillidsforladt løb rundt i midtercirklen uden at få bolden.

Men der er sket noget den seneste måneds tid. Conte har fundet rollen til sin højtlønnede dansker. På den tilbagetrukne defensive midtbane er tingene ved at falde i hak for Eriksen. Han er i konstant løb mellem de to felter og indgår i små kombinationer med sine holdkammerater – og han havde tredjesidste fod på Inters anden scoring.

Og pludselig ligner han en spiller, der har spillet for de sortblå-stribede i et årti – han taler jo pludselig også italiensk! Og det rigtige gode er, at vi ved, at det kan blive endnu bedre. Der er meget mere – især offensivt – tilbage i fynboen.

Karakter: 4

Contes tillid til Eriksen vokser, og den koleriske træner har nu givet danskeren ansvaret for Inters dødbolde.

Og det forvaltede Eriksen flot søndag. Han fik virkelig sendt nogle skarpe missiler ind i Milan-feltet. Og det var ikke Christian Eriksens skyld, at det endte med en dødboldscoring til Inter – især hans millimeterpræcise indlæg til Skriniar sidst i første halvleg.

Vi savner stadig at få Eriksens offensive kvaliteter i spil. Han ligger ofte og lurer på kanten af modstanderens felt, og her ved vi, at han han er dødsensfarlig med begge ben. Men gad vide, om Inter-kammeraterne ved det?

For de forsømte flere gange at give bolden til danskeren, selvom han stod i en oplagt affyringsposition. Italienske egoister, altsååå!

Jamen, det peger kun én vej nu for Eriksen. Og det er den rigtige vej. Sådan en præstation i et topopgør – tilmed mod de evige rivaler fra AC Milan – er den endelige cementering af, at Eriksen langt om længe er landet på Antonio Contes hold.

Nu skal han bare holde fast og gøre sin ting i resten af sæsonen – og så kan det sagtens ende med et mesterskab i hans første sæson i Italien. Og i så fald har vi glemt alt om det første halve år, hvor Eriksen lignede en mus i et elefantbur – og hvor han blev brugt som overtidsindskifter. Sådan er det med fodbold.