FC København skal ikke på Europa-togt i denne sæson efter et 1-0-nederlag til kroatiske Rijeka i Parken.

I en mager kamp af københavnerne var det et fuldstændig absurd selvmål af Peter Ankersen, som afgjorde FC Københavns europæiske skæbne denne gang.

Og det nederlag svier, men det gør også ekstra ondt i en periode, hvor FC København generelt har store problemer og kun har fået et point i de første tre Superliga-kampe.

Her er B.T.s karakterer til FC København:

En fin fodparade, da der anden gang var fri passage i FCK-forsvaret i starten af 2. halvleg. Ved 0-1-målet blev han solgt af væltende forsvarere. Men så var hans udspark ikke noget at prale af. Karakter: 4

Absurd selvmål. Nærmest symptomatisk for FC Københavns 2020, hvordan to spillere væltede i hinanden, og Ankersen så skubbede den i eget net. Derefter bidrog han mest bare med indlæg ind i modstandere og en svag indsats uden nogen pondus. Karakter: 3

Han sejlede godt og grundigt rundt. En kæmpe fejl på midten inden 0-1-målet, og så væltede Nelsson oveni Sigurdsson lige efter. Var i mange dueller uden at være overmatchet, men heller ikke som sikker vinder hver gang. Karakter: 3

Det var tragikomisk, hvordan islændingen væltede ved målet - og gjorde det en gang til, hvor det også kunne være blevet farligt. Han gav slet ikke den ro i bagkæden, som han havde til opgave - og stod i vejen for ingenting overhovedet. Pasningsspillet var også til bundkarakter, og det hele var bare skidt. Karakter: 2

Det er godt nok længe siden, at Bengtsson har vist et niveau, som skulle kunne løfte FCK. Det ser oftest ud som om, at han træder i kviksand, når han får bolden på kanten, og mod kroaterne gad han for sjældent bare at forsøge indlægget. Karakter: 3

Den chance der kort før tid! Det er så ringe. Spanieren er pr. dags dato et mislykket projekt. Fart er så vigtig en del af spillet i 2020, og Pep Biel tøffer rundt som en siesta-zombie, der er gået forkert. Har ingen fodboldmæssige relationer med holdkammeraterne eller gode offensive idéer, men han kan få et plus for et par offensive raids. Karakter: 2

Hvad er der sket med FCK-anføreren på det seneste? Han har været så suveræn tidligere, men i denne sæson og også mod Rijeka haltede han konstant efter og var slet ikke den bolderobrer, han plejer. Boldomgangen er heller ikke overbevisende overhovedet, selvom Zeca løftede sit niveau efter pausen. Karakter: 3

Kæmpede sig i en tilstand, der så ud til at være halvskadet, igennem kampen uden at gøre noget væsentlig ved den. Bidrog oftest blot ved at være mellemstation for en bold fra en midterforsvarer til en back. Det rykker ikke meget. Karakter: 3

Der var vel nærmest nul vellykkede aktioner fra Fischer. Masser af vilje og iver efter at dirigere, men med bolden for fødderne skete der ingenting. Han er ekstremt langt fra sit topniveau og blev flået ud i pausen. Karakter: 2

FC Københavns mest iøjnefaldende spiller. Man har fornemmelsen, at han skal gøre det hele selv - fordele spillet, holde i bolden og være farlig. Men for ofte har han bolden for langt fra mål, og så forsøger han at score fra de ufarlige positioner. Karakter: 4

Polakken blev farlig i den sidste fjerdedel af kampen. Man kan dog blive i tvivl, om Wilczeks navn overhovedet står på taktiktavlen, når Solbakken lægger sin plan. Han skal vist bare stå i feltet - og der står han jo også ekstremt godt. Havde et par gode afslutninger og en fin frispilning til Pep Biel. Karakter: 6

Indskiftere:

Kom ind for at være farlig i boksen fra starten af 2. halvleg. Masser af energi og opportunisme i knægten fra Nordjylland, men han er for langt fra chancerne. Han mangler næsen for at stå det rigtige sted. Karakter: 5

Det er lidt med hovedet under armen det hele. Sådan en stil kan så gå to veje, og for Mudrazija gør det da også det. Hele tiden. Hver anden gang. Det er aldrig til at vide, hvad man får hver gang, han har bolden. Karakter: 4

Der skulle laves indlæg, da kroaten kom ind med små 25 minutter tilbage. Men han endte med slet ikke at komme i de rigtige positioner. Karakter: 4

Kroaternes mål var rent uheld, men FC Københavns manglende evne til at skabe farlige chancer er jo decideret mangel på kvalitet og en offensiv plan. Først i den sidste desperate fase blev det farligt. Det falder tilbage på nordmanden, der har så voldsomt et arbejde foran sig, hvis han skal bjærge den synkende københavnske skude. Karakter: 2