FC Midtjylland startede rædselsfuldt ud i opgøret mod Sturm Graz, hvor man blev kørt fuldstændig over i første halvleg.

Efter pausen var det marginalt bedre, men alt i alt endte aftenen med en massiv skuffelse og et 1-0 nederlag mod puljens svageste hold.

Jonas Lössl gjorde hvad han kunne for at redde aftenen, men ikke desto mindre skal der ske mirakler for at sende Midtjylland videre i Europa League.

Jonas Lössl var millimeter fra at score seks stjerner for fantomindsatsen i aftenens kamp.

Men hans store præstation rakte ikke til at hive danske point med hjem, og derfor lander vi på fem. Misforstå det dog ikke.

Få dage efter en af karrierens værste kampe for FC Midtjylland spillede han måske den bedste, da han hev den ene pragtredning frem efter den anden. Kort inden pausen pillede han endda et straffespark, der ellers tillod Capellas' mandskab at drømme om point på trods af en horribel første halvleg.

Desværre for Lössl var det ikke nok, men han er den eneste, der kan være sin indsats bekendt.







Når Sturm Graz møder FC Midtjylland igen torsdag 3. november, råber de formentlig 'tak for Sisto,' til danskerholdet.

For Pione gjorde ikke meget ondt ved østrigerne, da han leverede en noget tandløs indsats.

Returen til Heden efter et par udlandseventyr har været en mildest talt skuffende omgang fra Sisto, der har genfundet en plads i midtjydernes startopstilling og vist glimt af sit talent.

Men i de europæiske kampe skal en mand af hans status og rutine løfte det her hold. Han gjorde det modsatte og var totalt anonym.

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

FC Midtjylland 4-3-3

Jonas Lössl 5

Henrik Dalsgaard 2 (ud. 81.)

Erik Sviatchenko 2

Juninho 2

Paulinho 2 (ud. 81.)

Oliver Sørensen (ud. 57.) 3

Evander 2

Anders Dreyer 3

Gustav Isaksen 3

Sory Kaba 3

Pione Sisto 2 (ud. 70.)

---

Kristoffer Olsson (ind. 57.) 4

Emiliano Martinez (ind. 70.) UB

Mads Døhr Tychosen (ind. 81.) UB

Edward Chilufya (ind. 81.) UB

FC Midtjylland-spillerne må have fået det, der formentlig ender med at blive sæsonens røffel i pausen. For hold nu op, hvor gjorde de første 45 minutter ondt at se på.

Intet spil, ingen trussel på Sturm Graz-målet, men til gengæld en monsterpassiv præstation og en kavalkade af fejl.

Det kan den ellers så bløde cheftræner Albert Capellas umuligt have været tilfreds med, og præstationen i første halvleg var simpelthen så ringe, at spanieren må have været så rød af raseri, at en tyr ville tonse direkte imod ham.

Ved pausen var det et decideret mirakel, at FC Midtjylland ikke var bagud med mere. I anden halvleg var det en smule bedre.

'Hier lander jeg!'

Men ja, det var en dårlig idé, Stefan Hierlander. Efter 74 minutter valgte Sturm Graz-anføreren at stemple Juninho på torskedum og totalt uforståelig vis, kun syv minutter efter en første advarsel. Derfor blev han sendt tidligt i bad efter at have fået vist sit andet gule kort.

Det virkede utilgiveligt i en kamp, hvor østrigerne overspillede FC Midtjylland totalt at give holdet fra Heden gylden mulighed for at æde sig ind i kampen igen ved at give dem 20 minutter i overtal.

Heldigvis for Sturm Graz og den 31-årige kaptajn sled de sejren i land alligevel, og den utilgivelige præstation leverede FC Midtjylland. Men det kunne have været et fuldstændig absurd pointtab.

Fremtidsudsigterne er alt andet end gode, når man har store internationale ambitioner og taber til gruppens på papiret svageste hold, Sturm Graz.

Hvis der bare skal være en realistisk chance for avancement, skal der død og pine hentes point i kampene mod østrigerne, da de øvrige modstandere Lazio og Feyenoord formentlig er af en helt anden kaliber.

Albert Capellas kan dog glæde sig over, at Jonas Lössl spillede en brandkamp i buret for FC Midtjylland efter det fæle drop i den forrige kamp mod AaB.

Danskerens præstation lægger formentlig lidt låg på debatten om, hvem der skal være førstevalget på målmandsposten.