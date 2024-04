Tyskland er i ekstase efter Champions League-kvartfinalerne, der omvendt gjorde det helt onde ved de engelske hold. Aftenen bød både på et drama af dimensioner og en snæver sejr, der sendte Real Madrid og Bayern München videre.

Her får du B.T.s dom over onsdagens to kvartfinaler: Manchester City-Real Madrid og Bayern München-Arsenal.

Joshua Kimmichs scoring sendte Bayern München i Champions League-semifinalen.

Hvis du er til vanvittige mål og genialiteter, har du haft det som en franskmand ved et ostebord under Champions League-kvartfinalerne... indtil onsdag aften.

For selvom dramaet mellem Manchester City og Real Madrid skulle afgøres i fodboldens mest brutale disciplin – straffesparkskonkurrencen – sad man altså med en halvflad fornemmelse efter det festfyrværkeri af en runde, verdens fornemmeste klubturnering ellers har budt os.

Efter seks kampe med hele 29 mål sammenlagt bød onsdagen kun på tre scoringer i de to opgør, der havde masser af nerve og intensitet, men var mindre spektakulære end kampene hidtil.

Til gengæld måber vi over en stor overraskelse: At vi står i Champions League-semifinale uden et eneste Premier League-hold. De engelske mandskaber får med garanti med grovfilen i morgendagens aviser efter fadæsen, der til gengæld giver plads til en sensation. Tyskland har nemlig to hold med blandt de sidste fire. Hvem havde set den komme?

Ingen fattede, hvad der foregik, da Bernardo Silva skovlede et helt uforståeligt straffespark lige i favnen på Real Madrid-keeperen Lunin.

Magen til et så tandløst straffespark skal man lede længe efter fra den ellers så fremragende portugiser, der besidder en blændende teknik.

Men nerverne svigtede for Citys anden straffesparksskytte, og det er ærligt talt svært at sige, hvad der gik gennem hovedet på ham.

Det endte med at være rigtig, rigtig dyrt. For Bernardo Silva bidrog til en forfærdelig straffesparkskonkurrence for englænderne, der blev sparket ud af turneringen på hjemmebane.

Bernardo Silva misbrugte sit straffespark på det groveste.

Dortmund-Paris Saint-Germain. Bayern München-Real Madrid.

Sådan ser de to Champions League-semifinaler altså ud efter et brag af en runde, der har sendt den regerende vinder Manchester City ud i skammekrogen. Efter et år i det engelske skal trofæet 'med de store ører' enten en tur til Frankrig, Spanien eller Tyskland.

Umiddelbart ligner det en gave for Dortmund og Paris Saint-Germain at møde hinanden, da de to største hold – i hvert fald på papiret – brager sammen i den anden semifinale.

Men uanset hvad er der kun tre opgør tilbage, før årets vinder af Champions League er fundet. Og der er ingen tvivl. Nu har alle ret til at drømme om den hellige graal.