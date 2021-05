De havde slukket champagnegaloppen i Aarhus, som ellers lyder under AGF-scoringer, men hestene kom buldrende alligevel fra nabobyen for at løbe med det halve fodboldkongerige.

Efter syv minutter var der stort set slukket for pokalhåbet i Sønderjyske, da målmand Lawrence Thomas først havde stordroppet, og Mathias Greve kort efter gjorde det til 2-0.

Og kort inde i anden halvleg kunne de så begynde at finde guldmanken frem i Randers, da Simon Piesinger sparkede pokalen til Kronjylland med målet til 3-0. Og Mathias Greve lukkede det hele med 4-0 kort før slutfløjt.

Sådan endte kampen, og Randers er dansk pokalmester - og klar til Europa.





Erik fra Middelfart var på direkte himmelfart. Den bomstærke midterforsvarer satte Randers i gang med sit hjørnespark, der ved hjælp af Lawrence Thomas gik i mål. Derfra styrede han Randers og stod i vejen for alt, der kom. De kunne have sendt hele kavaleriet ind fra skydeteltet i Tivoli Friheden, og Marxen ville med garanti have kastet sig på tværs af samtlige hagl. Kæmpe præstation!

Karakter: 6





Pokalfinaler kan man huske for altid, når man har været med. Desværre for Lawrence Thomas. Kunne han slette et par timer fra sin hukommelse for evigt, blev det nok dem på Aarhus Stadion. Det var australieren, der satte Randers i gang ved at skubbe et hjørnespark i eget net. En ret forfærdelig eftermiddag for målmanden.

Karakter: 1

Randers

Patrick Carlgren 6

Mikkel Kallesøe (ud: 80.) 4

Simon Piesinger 5

Erik Marxen 6

Björn Kopplin 4

Frederik Lauenborg 4

Lasse Berg Johnsen (ud: 89.) 5

Vito Hammershøy-Mistrati (ud: 80.) 3

Mathias Greve (ud: 89.) 6

Tosin Kehinde (ud: 80.)3

Marvin Egho 3

---

Tobias Klysner (ind:70.) 3

Jesper Lauridsen (ind: 80.) UB

Simon Graves (ind: 80.) UB

Mathias Nielsen (ind: 89.) UB

Nikola Mileusnic (ind: 89.) UB

Sønderjyske

Lawrence Thomas 1

Stefan Gartenmann 2

Pierre Kanstrup 1

Patrick Banggaard (ud: 46.)1

Jeppe Simonsen 3

Victor Mpindi (ud: 74.) 3

Julius Eskesen (ud: 46.) 1

Marc Dal Hende 3

Rilwan Hassan (ud: 65.) 3

Haji Wright (ud: 74.)1

Anders K. Jacobsen 2

---

Emil Holm (ind: 46.) 2

Emil Frederiksen (ind: 46.) 2

Mads Albæk (ind: 46.) 2

Peter Buch Christiansen (ind: 74.) UB

Bård Finne (ind: 74.) UB

Fodbold-don’en Vito lavede en smuk Laudrup-gestus, da han i første halvleg snurrede rundt på bolden og sendte en Sønderjyske-spiller efter currywurst. Det var bare Randers’ eftermiddag, og Hammershøj-Mistrati viste med den detalje det overskud, som kronjyderne havde hele vejen igennem.

Simon Piesingers målfejring var nok ikke helt efter bogen. For målscoreren til 3-0 var glad, men ligefrem at løbe direkte ud til de fans, som var blevet bedt om at sætte sig ned af Randers-chef Søren Pedersen tidligere, og hoppe ind i deres omfavnelser er tiden måske stadig ikke til endnu desværre. Det var ellers dejligt at se omfavnelser, så lad os håbe, at alle er raske i næste uge.

De vrinsker herfra og til banken. Der er nemlig ikke så meget andet at konstatere end, at Randers tager en tur ud i Europa for at hente en ordentlig kuffert med penge. Der venter en dejlig dobbeltchance for kronjyderne, som får et forsøg til at spille sig Europa League med omkring 100 millioner kroner til klubkassen. Og trøstpræmien er en sikker plads i Conference League med 20 millioner gode kroner.