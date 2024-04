Andreas Christensen glemmer aldrig sin 28 års fødselsdag.

For onsdag aften gjorde FC Barcelona-stjernen nemlig det onde ved Paris Saint-Germain, da han sørgede for, at det catalanske storhold chokerede hele den franske hovedstad.

Og alt imens hev Atletico Madrid en smal 2-1-sejr hjem i et dramatisk opgør mod Borussia Dortmund

Herunder får du B.T.s dom over aftenens to kvartfinaler:

Andreas Christensen scorer til 3-2 mod PSG. Foto: Stephanie Lecocq/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Andreas Christensen scorer til 3-2 mod PSG. Foto: Stephanie Lecocq/Reuters/Ritzau Scanpix

En fødselsdag er på ingen måde en gratis billet til startopstillingen. Det kan den danske landsholdsspiller Andreas Christensen skrive under på.

Men hvad gør det, når den rød-hvide Barcelona-fødselar alligevel afgjorde storkampen mod PSG.

Han havde blot været på banen i to minutter, da han pludselig steg til vejrs på et hjørnespark og headede bolden i kassen til slutresultatet 3-2 i gæsternes favør. Kæmpe øjeblik for 'AC', der gav sig selv sit livs fødselsdag.

Hvor var det vildt at se!

Foto: Yoan Valat/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Yoan Valat/EPA/Ritzau Scanpix

Joga Bonito!



Manden, der nærmest var synonym med sætningen 'det smukke spil', da han brillerede på fodboldbanen i 00'erne, dukkede op til braget mellem PSG og FC Barcelona.

Ronaldinho. Ingen ringere.

Den brasilianske legende overværede sine to tidligere klubber og hilste på flere af stjernerne denne aften i Paris. Noget, der skabte kortvarig panik hos de mange fotografer, da han pludselig stod nede ved banen.

Diego Simeones tropper tog første stik i kvartfinaleduellen. Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Diego Simeones tropper tog første stik i kvartfinaleduellen. Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP/Ritzau Scanpix

Alt er stadig pivåbent i kvartfinaleduellen mellem PSG og FC Barcelona. Sidstnævnte har dog alligevel raget favoritværdigheden til sig inden næste uges returopgør.

Det bliver et DRAMA.

Lige så dramatisk kunne det godt ende med at blive mellem Atletico Madrid og Dortmund. For her slap tyskerne afsted med et spinkelt nederlag i den spanske hovedstad.

Diego Simeone (træner i Atletico Madrid, red.) lignede ellers længe en mand, der endnu en gang havde fuldstændig styr på det. Det havde han dog ikke helt.