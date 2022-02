FC Midtjylland er ude af Conference League efter et kæmpe drama i Grækenland.

Midtjyderne kom til kampen mod PAOK med en 1-0-sejr fra Herning, men den forsvandt i løbet af seks sløje minutter i første halvleg. Her stod den pludselig 2-0 til de græske værter. Andrija Zivkovic kunne udnytte den nærmest komiske opdækning, danskerne leverede ved føringsmålet. Av, det gjorde ondt at se på.

Kort efter var der ikke så meget, Midtjylland kunne gøre, for portugiseren Vieirinha scorede et drømmemål på et vanvittigt hug.

Og så var Midtjylland på vej ud af Europa efter 26 minutter.

Men et hovedstødsmål fra Daniel Høegh sørgede for forlænget spilletid i en udmærket anden halvleg. Nyt håb. Det endte med en dramatisk straffesparkskonkurrence, hvor midtjyderne måtte give fortabt. Max Meyers afbrænder kostede dyrt. Farvel til Europa.

​

Sikke et indhop! Det siger måske meget om kampen, at der var en af de indskiftede midtjydere, der gjorde det bedst. Høegh gled godt ind i defensiven. Det var dog i den anden ende, han var farligst. Han havde midtjydernes farligste chancer, inden han udlignede på et godt hovedstød. God energi, god indsats. Måske flere spilleminutter i sigte?





Puha... Det kunne lige så godt have været landsmand Paulinho, der endte som kampens dårligste midtjyde. Men Juninho kostede dyrt ved PAOKs føringsmål, hvor han snorksov og kluntede rundt. Det var helt vildt! Rystende ringe. Grækernes spil foregik meget i brasilianerens side, og det slap han ikke godt fra. Han blev flået ud i pausen, da Bo Henriksen hev tre mand fra banen efter den miserable første halvleg.

FC Midtjylland (3-5-2)

Elias Olafsson 3

Mads Døhr Thychosen 3

Erik Sviatchenko 4

Juninho (ud: 45.) 1

Joel Andersson 2

Paulinho (ud: 45.) 1

Raphael Onyedika 2

Evander 3

Gustav Isaksen (ud: 98.) 2

Pione Sisto (ud: 45.) 2

Junior Brumado (ud: 73.) 2

---

Daniel Høegh (ind: 45.) 4

Max Meyer (ind: 45.) 3

Nikolas Dyhr (ind: 45.) 2

Vitor Lind (ind: 74.) UB

Charles (ind: 98.) 2

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

Midtjyderne skal huske comebacket, der fremtvang forlænget spilletid og straffespark. Men det ændrer ikke på, at de normalt driftsikre ulve har fået en alarmerende start på forårssæsonen. Nederlaget til AaB i Superligaåbneren var ringe, men indsatsen i det græske var næsten endnu værre i første halvleg. Dårligt spil, en passiv tilgang og manglende ild og tænding. Selv normalt energiske Bo Henriksen virkede til at stå passivt på sidelinjen. Måske var han bare i chok over de første 45 minutter. Det blev bedre med tre indskiftninger i pausen. Men der skal stadig mere til.

Wow, det var vanvittigt. PAOKs mål til 2-0 er et, du ikke vil snyde dig selv for. For portugisiske Vieirinha har nok sjældent ramt en bold så godt, som han gjorde her. Midtjydernes Olafsson er to meter høj, men selvom alle centimeter var strakt helt ud, sad bolden alligevel så yderligt, at han ikke havde en chance.

PAOK var en modstander, som midtjyderne burde have slået, havde de ramt det vanlige niveau. Men nu er der fuld fokus på den hjemlige liga og pokalturneringen. Og især Superligaen har brug for opmærksomhed fra Midtjylland. Der skal andre boller på Mou-suppen, hvis Herning-klubben skal holde sig inde i guldkampen. Krise? Nej, det er for tidligt. Der skal bygges videre på energien i anden halvleg. Der var noget af det, vi kender.