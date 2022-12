Lyt til artiklen

Vi må bare indrømme det.

Det gør altså på en eller anden måde nas at se Christian Eriksen score i sin første kamp tilbage for Manchester United efter den forfærdelige VM-slutrunde i Qatar, hvor den danske landsholdsstjerne hverken scorede, lagde op eller var bare tæt på at vise niveauet i den rødhvide trøje.

Men ikke desto mindre var landets bedste fodboldspiller altså tilbage på pletten og på vanligt højt niveau, da han for anden United-kamp i træk scorede og gjorde det til 1-0 i 2-0-sejren i ligacuppen mod Burnley fra den næstbedste række onsdag aften.

Om det var det enorme pres på det danske landshold, der tyngede Christian Eriksen i præstationerne i Qatar er ikke til at sige.

Men da han onsdag vendte tilbage i kamp for United - godt nok mod et andenrangs mandskab - viste han altså igen den klasse, der har gjort ham til en af de varmeste spillere i United denne sæson - og den klasse, som slet ikke var til stede i ørkenen.

I en tilbageholden rolle på midtbanen viste han god ro på bolden og strøede om sig med fine fordelinger - og når det skulle være farligt, tog han kloge løb i boksen, hvor han flere gange var en sten i skoen på de tunge Burnley-forsvarere.

Sådan nåede han også frem til 1-0-målet, som var det andet i United-trøjen i en ganske udmærket Eriksen-kamp - og skal man være lidt fræk, så kan man fristes til at spørge: Hvor var du for tre uger siden, da VM-skæbnen skulle afgøres, Christian?



Før VM fik Christian Eriksen endelig hul på bylden og åbnede målkontoen i Manchester United.

Onsdag fulgte han så op - lidt over en måned senere - da han efter et forrygende aggressivt løb i feltet blev endestationen på et pragtangreb fra United, hvor højrebacken Aaron Wan-Bissaka viste sjældent stærk teknik, da han flugtede bolden ind i skoen på Eriksen, som stensikkert dirigerede United foran 1-0.

Nu skal det blive spændende at se, om Eriksen kan fortsætte den form, når Premier League går i gang igen - og ja, da også, når EM-kvalifikationen starter i det nye år.



Det er ikke Eriksens spidskompetence at forsvare overfor vævre offensivspillere.

Og det viste sig flere gange i dagens kamp, da Burnleys Manuel Benson fuldstændig tørrede Christian Eriksen. Blandt andet i første halvleg, hvor Eriksen lignede en giraf på rulleskøjter, da den hurtige Burnley-kant skiftede retning og strøg forbi danskeren. Heldigvis uden mål til følge.



Eriksen og Manchester United har nu genstartet den engelske sæson - og det blev til en fornem generalprøve, inden det går løs i Premier League mod Nottingham Forest på tirsdag.

Her starter jagten på den altafgørende fjerdeplads i den engelske liga, der giver adgang til det forjættede land, Champions League.