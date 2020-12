Puha, hvor skal man næsten starte?

Man kan sige mange ting om Martin Braithwaites seneste måned i FC Barcelona, der har været tæt på magisk, men lørdag var der dog ikke skyggen af tryllestøv over danskerens fødder.

Braithwaite havde endnu en gang fået genvalg i startopstillingen, da den catalanske storklub blot fik ét point i 2-2-opgøret mod Valencia, men lad os bare slå fast med det samme, at det bestemt ikke var den danske landsholdsspillers aften. Langtfra endda.

Herunder kan du læse B.T.s vurdering af den danske angribers indsats:

For syvende gang ud af de seneste otte kampe kunne Martin Braithwaite se Ronald Koeman skrive danskerens navn på holdkortet fra start, men det skulderklap formåede han dog ikke at omsætte til hverken målfarlighed eller nogen stor præstation.

Danskeren startede på venstrekanten, hvor han spillede over for landsholdskollegaen Daniel Wass. Det var dog Valencia-backen, der vandt danskerduellen i første halvleg, for Braithwaite var nemlig både passiv, anonym og komplet ufarlig i de første 45 minutter, hvor man dog heller ikke sad med fornemmelsen af, at Barcelona-holdkammerater forsøgte at finde den danske angrebsstjerne i mellemrummene.

Han spillede sig dog en lille smule op i anden halvleg, men sammen med et tamt Barcelona-mandskab er det en kamp, som danskeren hurtigst muligt skal putte i glemmebogen.

Karakter: 4

Martin Braithwaite i aktion mod Valencia. Foto: LLUIS GENE Vis mere Martin Braithwaite i aktion mod Valencia. Foto: LLUIS GENE

Ret skal være ret. Martin Braithwaites indsats blev mindre anonym, da han i anden halvleg blev rykket frem som holdets angrebsspids.

Og det må alt andet lige være betryggende for ham at vide, at på trods af en tam indsats i første halvleg, så tyder alt på, at han har relativt lang snor hos Barcelona-træner Ronald Koeman. Spillede hele kampen, selv om han ret beset burde have været pillet ud i løbet af anden halvleg.

Det er stort for en dansker at score i tre kampe i træk for en storklub som FC Barcelona, som tilfældet var med Braithwaite for nogle uger siden.

Men med al respekt for hold som Ferenvacos, Osasuna og Dynamo Kiev, så er det altså i de helt store kampe, at danskeren skal få netmaskerne til af blafre, hvis hans Barcelona-eventyr skal være ét til historiebøgerne.

Havde en stor mulighed for at komme på måltavlen efter 55. minutters spil, men den danske landsholdsangriber misbrugte muligheden ved bagerste stople, da han headede bolden direkte på Valencia-målmanden.

Netop hovedstødschancen var da også danskeren eneste reelle mulighed i hele kampen.

Danskerens hovedstødschance i lørdagens kamp. Foto: LLUIS GENE Vis mere Danskerens hovedstødschance i lørdagens kamp. Foto: LLUIS GENE

Nedad. Det er fint at starte inde stort set hver gang for et hold som FC Barcelona, men hvis det enorme skulderklap skal vare ved, skal danskeren simpelthen være mere farlig foran mål samt mere deltagende i spillet, når han og holdkammeraterne nærmer sig modstanderens mål.

Klubben er hårdt ramt af skader på angrebspositionen, og efter kampen i dag er det vist til Braithwaites fordel i forhold til de næste par kampe.