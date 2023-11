Glem alt om skønhed og god underholdning. Det her var grimt, men hvor var det dog voldsomt af FCK, der har sat sig selv i en vanvittig position.

Her får du B.T.s dom fra opgøret mellem Bayern München og FC København.

Efter det episke drama mod Manchester United, hvor det tog et døgns tid at få pulsen ned, var det til gengæld svært at holde sig vågen gennem alle 90 minutter mellem Bayern og FCK.

Men det kan de danske mestre være fløjtende ligeglade med, for med nullerten på Allianz Arena får FCK et voldsomt resultat med i bagagen, når det endelige bo skal gøres op om to uger.

Det var en vinterpræget og forkølet udgave af Bayern München, bevares.

Alligevel er det en voldsom bedrift at få et point med hjem på en bane, hvor Bayern har vundet 85 af sine 87 gruppekampe i Champions League. Prost!

Kamil Grabara spillede en stor kamp mod Bayern. Foto: Michaela Rehle/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Kamil Grabara spillede en stor kamp mod Bayern. Foto: Michaela Rehle/AFP/Ritzau Scanpix

Det var først i kampens døende minutter, at dramaet opstod mellem FCK og Bayern.

Først leverede Manuel Neuer et mirakel af en fantom-dobbeltredning foran Mohamed Elyounoussi, da FCK brændte en megachance, der kunne have sendt sejren til København.

Kort efter var det et kæmpe gys, der gik gennem Jacob Neestrups tropper, da bolden hoppede op på Peter Ankersens arm i FCK-feltet i kampens overtid.

Det satte pisset i kog hos de tyske Bayern-spillere, da dommeren Stéphanie Frappart valgte ikke at dømme straffespark efter et VAR-gennemsyn. Pyyyha, det var tæt på.

Manuel Neuer reddede Bayern München fra et nederlag mod FCK. Foto: Michaela Rehle/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Manuel Neuer reddede Bayern München fra et nederlag mod FCK. Foto: Michaela Rehle/AFP/Ritzau Scanpix

Det er fuldstændig surrealistisk at skrive, at FCK ville spille sig videre fra monstergruppen bestående af Bayern München, Manchester United og Galatasaray, hvis man stoppede Champions League-gruppespillet nu.

Derfor har københavnerne også skæbnen i egen hånd inden skæbnekampen mod Galatasaray i Parken 12. december.

Vinder FCK, får vi på sensationel vis et dansk hold i Champions League-ottendedelsfinalen.

Men et point kan også vise sig at være nok, hvis Bayern München slår Manchester United på sidste spilledag.

Du kan se B.T.s karakterer her.