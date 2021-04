Inter sled sig tættere på mesterskabet med 1-1 ude mod Napoli i Serie A.

Og det var med danske Christian Eriksen på banen fra start, der fik lov til at spille 83 minutter.

Det viste sig at blive en klog beslutning fra træner Antonio Conte, da danskeren stod for Milano-klubbens eneste scoring.

Herunder kan du læse B.T.s fulde dom over Christian Eriksen præstation:

En fuldstændig anonym første halvleg blev nærmest udskiftet med en helterolle for Christian Eriksen. Scoringen til 1-1 var vigtig. Ikke kun for Inter, men i lige så høj grad for den danske stjerne.

For efter 45 minutter, hvor danskerens førsteberøringer løb fra ham gang på gang, undgik den 29-årige fynbo en tidlig bænkplads med målet, der sendte ét point ind på Inter-kontoen.

En konto, der har kurs direkte mod det italienske mesterskab, og 2021 er allerede et langt bedre fodboldår for Eriksen end hele 2020 var.

Karakter: 4

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

Hvor var det befriende at se danskeren hamre sin første sæsonscoring i kassen efter 59 minutter fra kanten af feltet. Det har man i den grad savnet at se fra hans fod siden skiftet til Italien.

For det er, som om fynboens Inter-kammerater slet ikke forstår, hvor dødbringende hans sparketeknik er. Gjorde de det, havde de også søgt Eriksen noget mere på kanten af feltet, hvor han utallige gange har banket bolden i kassen i Premier League. Ligesom han beviste søndag aften.

Christian Eriksen løber godt nok mange kilometer forgæves, når Conte insisterer på, at danskeren skal have en tilbagetrukket rolle på Inter-mandskabet.

De defensive pligter har aldrig været hans kop te, og ofte ligner han ikke rigtig en spiller, der ved, hvor han skal løbe hen, når italienerne forsvarer på egen banehalvdel.

Opad, for scoringen til 1-1 kan meget vel vise sig at blive guld værd for Inter, der kan se mesterskabspokalen komme tættere på.

Danskeren startede desuden inde i så vigtig en topkamp, han står stadig for italienernes dødbolde, og klubben er trods alt på vej mod et længeventet mesterskab. Det kan Christian Eriksen ikke andet end at være tilfreds med.