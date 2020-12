Endelig!

Christian Eriksen var med fra start søndag eftermiddag, da Inter mødte Cagliari på udebane i Serie A.

Danskeren havde flere gode momenter i første halvleg, hvor han kunne have fået to oplæg, hvis holdkammeraterne havde været skarpe.

Desværre var landsholdsspilleren ligeledes usynlig i store dele af kampen, og han blev derfor skiftet ud efter 57 minutter. Inter vandt kampen med 3-1.

Karakter: 6

Når du ikke spiller mere, end Eriksen gør under Conte, kan du nemt være rusten, når chancen endelig byder sig. Det synes jeg ikke, danskeren var.

Specielt i de første 45 minutter var han med i mange farlige situationer, og Romelu Lukaku skylder i hvert fald Eriksen et oplæg.

Havde belgieren sparket kuglen i kassen, kunne danskerens karakter have været endnu højere, men vi lander her. Det skyldes blandt også, at han blev taget ud efter 57 minutter.

Eriksens to afleveringer i første halvleg var decideret verdensklassen, og det var uden tvivl hans bedste momenter i kampen.

Afleveringen til Romelu Lukaku var dog den bedste af de to. Bolden hoppede i kontrafasen, og den var ikke nem at arbejde med, men alligevel fandt danskeren sin angriber.

Desværre blev belgierens afslutning reddet af en veloplagt Cagliari-målmand.

Og hvis ikke de to afleveringer er optur nok i sig selv, så er det selvfølgelig meget positivt, at Christian Eriksen var med fra start.

Landsholdsspilleren var desværre usynlig i store dele af kampen, hvor man slet ikke lagde mærke til ham.

Derfor var det heller ikke helt forkert, at Antonio Conte valgte at skifte ham ud efter 57 minutter.

Christian Eriksen er fremragende, når Inter angriber, men han mangler noget kvalitet, når modstanderen har bolden. Og det var her, han blev usynlig i søndagens kamp.

Det er dog en smule opløftende, at danskeren ikke var den første, der blev skiftet ud, da Conte skiftede i pausen.

Pilen i Inter for Christian Eriksen peger stadig den forkerte vej.

Det er tydeligt, at Antonio Conte ikke helt stoler på danskeren, når han tager ham ud i en situation, hvor Inter jagter en sejr.

Jeg tror ikke, at Eriksen har spillet sig længere fra en startplads, men jeg tror heller ikke, at han har spillet sig tættere på en, desværre.

Jeg tror simpelthen, at Conte savner noget arbejdskraft fra Christian Eriksen, når Inter ikke er i kontrol i kampen.