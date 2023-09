Så kom den! Rasmus Højlunds første Manchester United-scoring kom mod selveste Bayern München på den største scene.

Desværre er det nok også det eneste positive, at den danske stjerne tager med sig fra den kamp, hvor United-spillerne lavede den ene personlige fejl efter den anden.

Det blev nemlig til et 4-3-nederlag til Bayern München i et Champions League-opgør, hvor det var helt utroligt, at United ikke tabte opgøret større, end de gjorde.

Her får du B.T.s dom over Højlunds og Eriksens præstation.

Det var fantastisk for Rasmus Højlund at komme på tavlen for de engelske giganter for første gang, men i resten af de 80 minutter den unge danske angriber fik på banen, var han tæt på usynlig.

Ret skal være ret; mod Bayern München på deres hjemmebane er der ikke mange mandskaber i Europa, som har en chance. Bland det op med et målmandsdrop og elendige defensiver aktioner, så er det ikke nemt at være frontangriber.

Mest af alt, fordi Manchester United netop brugte størstedelen af kampen på at forsvare sig - og Højlund fik aldrig de lange stikninger i dybden, som han er så god til at jagte.

En mod en i modstanderens boks var der heller ikke meget af, men Rasmus Højlund slog til på den chance, at han fik, og det er det, som han skal tage med sig fra den kamp.

Foto: Tobias Schwarz/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Tobias Schwarz/AFP/Ritzau Scanpix

Det er praktisk talt umulige vilkår, at Christian Eriksen spiller under lige nu i United-trøjen.

Han bliver placeret i en rolle, som ligner en defensiv midtbane ved siden af Casemiro, hvor Christian Eriksen mildest talt ikke har sine forcer.

Eriksen havde muligheden for at bringe United foran i starten af opgøret, men han manglede skarpheden da det gjaldt.

68 minutter blev det for Eriksen, som nu kan grue over, hvornår Mount og Amrabat er deres skader kvit, fordi han spillede sig langt fra tættere på en fast startplads efter aftenens præstation.

Foto: Anna Szilagyi/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Anna Szilagyi/EPA/Ritzau Scanpix

Christian Eriksen fik en uheldig hovedrolle i forbindelse med et hjørnespark til Bayern München.

Bolden blev slået om bagerst i feltet, hvor Bayern-midterforsvaren Dayot Upamecano headede bolden ind mod Christian Eriksen.

Her kunne danskeren ikke rigtig gøre noget, da bolden ramte armen, som var lidt ude fra kroppen, men kom hurtigt og fra en kort afstand.

Efter et VAR-tjek fik Bayern München straffespark og Harry Kane scorede sikkert fra plettet til 3-1. Straffesparket kunne diskuteres, men faktum var, at det langt fra var succesernes aften for danskeren.

Eriksen havde efter få minutter muligheden for at sende Manchester United i den syvende himmel med en meget overraskende scoring.

United havde faktisk overtaget i kampen på det tidspunkt, og opgøret kunne have blevet helt anderledes, hvis læderet var blevet sparket i kassen.

Desværre for fynboen skød han lige på Bayern-keeper Sven Ulreich, da Eriksen fik chancen tæt under mål.

Det var ellers en gylden mulighed for Eriksen for at markere sig på et kriseramt United-hold, hvor der den næste tid kommer til at være stor konkurrence om startpladserne på midtbanen med nyindkøbene Mount og Amrabat, når de igen er skadesfri.

Én ting kan vi hvert fald konstatere efter aftenens kamp: Rasmus Højlund scorer, når han får chancen.

Problemet lige nu er bare, at den dyre dansker spiller for et mandskab, som er rystende nervøse i øjeblik, hvor de defensive fejl opstår i hobetal.

Det efterlader ikke mange situationer for Rasmus Højlund, hvor han kan få lov til at boltre sig, når United bare har svært ved at få bolden om i nærheden af den sidste tredjedel af banen. At de så scorer tre mål i en kamp, hvor de er ikke er bedre, er jo både bizart og absurd, men ikke desto mindre en konstatering.

Hvad angår Christian Eriksen, er det meget svært at se ham i den lidt mere defensive rolle på midtbanen, hvor den danske midtbanekreatør ikke finder sig til rette lige nu.