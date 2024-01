Rasmus Højlund misbrugte og misbrugte chancer i mandagens opgør i FA Cuppen, som han ellers tidligere havde banket i kassen med største selvfølgelighed.

Danskerens optræden var langt fra godkendt, da Manchester United sikkert sejrede med 2-0 i et sandt chanceorgie mod League One-mandskabet Wigan. Herunder får du B.T.s dom over Rasmus Højlunds præstation.

I et opgør, som Manchester United havde fuldstændig styr på fra start til slut, er det ikke godt nok, at deres absolutte førstevalg på toppen ikke scorer, når muligheden byder sig.

Det var langt fra tilfældet, da Rasmus Højlund og Scott McTominay skiftedes til at brænde den ene oplagte mulighed efter den anden.

Et opgør som dette var ellers en gylden mulighed for Højlund til at lukke munden på alle kritikkerne, men danskeren kunne simpelthen ikke få læderet over stregen.

Om det var med venstreskøjten, hovedet eller højrebenet, så ville bolden ikke ind fra Højlunds forsøg i en kamp, hvor han nemt kunne have været dobbelt målscorer - og sågar også kunne have lavet en assist eller to - men ingen af delene lykkedes.

Det var de brændte chancers kamp for Manchester United, hvor Rasmus Højlund selv stod for en del af de misbrugte forsøg.

Hele tre store chancer i første halvleg blev brændt af den unge dansker, som gjorde alt rigtig - bortset fra når han skulle afslutte.

Højlund kan nok se frem til en del kritik i de engelske medier, fordi det var virkelig i et opgør som denne, at han skulle have vist, at han er klasser over de forsvarsspillere fra den tredjebedste række, som skulle holde styr på danskeren.

I stedet blev det en fesen omgang for den 20-årige spydspids.

Rasmus Højlunds største chance i opgøret skulle ført til, at Manchester United kom på 2-0 efter en halv times spil. Han kom flyvende ind med et hovedstød tæt under mål, da han headede på overliggeren.

Bolden røg via overliggeren og over mål, og det var en chance, som Højlund bestemt skulle have scoret på.

Uniteds kantspillere har fået kritik for ikke at kreere chancer nok til Højlund, men det var bestemt ikke tilfældet med Alejandro Garnachos perfekte indlæg til danskeren. Den skulle han have scoret på - længere er den ikke.

Du kan se den misbrugte chance i videoafspilleren øverst i artiklen.

Højlund må nok være beredt på, at der kommer en del kritik hans vej efter i aften.

Det, som den unge angriber skal tage med sig, er, at medspillerne fandt ham og chancerne kom.

Selvfølgelig var det imod en modstander af væsentlig ringere kvalitet end i Premier League, men derfor var det stadig en væsentlig mere kreativ og fri United-offensiv, end vi var vant til at se.

Nu venter der en utrolig vigtig kamp på Old Trafford mod Tottenham søndag, hvor Højlund virkelig skal steppe op, når chancen kommer. Han skal ikke ende der, hvor han været tidligere i sæsonen, fordi englænderne nok ikke vil være ligeså tålmodig med danskeren denne her gang, hvis målnæsen svigter på ny.