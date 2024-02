Rasmus Højlund var helt ustyrlig og skrev historie, da Manchester United søndag aften vandt med 2-1 på udebane over Luton.

Herunder får du B.T.s dom over danskerens præstation:

Hvis Rasmus Højlund kniber sig i armen på vej hjem fra London, så forstår vi det godt. For det her måleventyr er allerede for vildt.

Danskeren var konstant en trussel for Luton-forsvaret, og flere gange viste han prøver på sin enorme fysik, når han med en modstander i ryggen nærmest gjorde, hvad der passede ham.

Angriberen var altafgørende i Manchester United angrebsopbygning, hver gang han trak ned i banen og enten prikkede bolden videre eller satte en mand eller to.

Det var helt forrygende at være vidne til. Også selv om han missede en gylden mulighed for at lave et hattrick. Chapeau, Rasmus!

Foto: Peter Cziborra/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Peter Cziborra/Reuters/Ritzau Scanpix

Der gik lige nøjagtig 36 sekunder, og så havde Rasmus Højlund skrevet sig ind i historiebøgerne.

Som den yngste nogensinde har han nu scoret i seks Premier League-kampe i træk, og den unge dansker har pludselig lukket munden på samtlige kritikere, der var efter ham i store dele af efteråret.

Han er i så forrygende form, at vi næsten ikke kan tro vores egne øjne.

Men den er altså godt nok.

Foto: Peter Cziborra/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Peter Cziborra/Reuters/Ritzau Scanpix

Som om historieskrivningen ikke var nok for den danske angriber, så var han allerede på pletten igen seks minutter senere, da han dirigerede et skudforsøg i nettet med brystkassen.

Og denne gang var det så Højlunds tur til at ligne én, der heller ikke helt kunne fatte, hvad det var, der lige var sket.

I den efterfølgende jubelscene kunne han i hvert fald ikke lade være med at grine over den start, han havde fået.

Foto: Hannah Mckay/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Hannah Mckay/Reuters/Ritzau Scanpix

Hvad med syv i træk, Rasmus?

Nu ved vi i hvert fald, hvad den engelske fodboldpresse kommer til at skrive om de kommende dage.

Danskeren kan nemlig forlænge eventyret og udbygge sin rekord i næste weekend, når Fulham kommer på besøg på Old Trafford.

Det lugter allerede lidt af rød-hvid jubel, gør det ikke?