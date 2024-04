Pinligt. Skæmmenede for fodbolden. Det var decideret pinligt at se på.

FC Barcelona er kendt for smuk fodbold, men i aften repræsenterede de en grim og pinlig opførsel - især fra dem, som skal lede og vise vejen. De taber fortjent med 1-4 til PSG i en optræden, som var præget af det absolutte vanvid.

I den anden kamp gik Dortmund fuldstændig målamok og sendte Simeone og Atletico Madrid ud af turneringen med en 4-2-sejr.

Herunder får du B.T.s dom over aftenens to afgørende kvartfinaler:



FC Barcelona opførte sig som rød stue i børnehaven i aftenens afgørende returopgør. Og aftenens farvetema var da også rød.

Brølstærke Ronald Araujo angrede noget så grumt, da han sad og surmulede på tribunen, efter han med en torskedum situation sendte Barcelona mod afgrunden. Et rødt kort fik han for at stoppe PSG-kanten Bradley Barcola ved at rive ham ned lige ude foran feltet. Det startede en komplet Barcelona-nedsmeltning.

I anden halvleg brændte Barcelona-mandskabet og staben fuldstændig sammen mentalt, hvor de opførte sig som små børn, der ikke fik deres vilje.

Barcelona-cheftræner Xavi fik fortjent rødt kort for at sparke til en rekvisit på sidelinjen, og kort efter fulgte målmandstræneren José Fuente i sin chefs fodspor og modtog også en udvisning. Pinlig, pinlig opførsel af giganterne, der ellers plejer at være kendt for det elegante spil på banen, men i dag var showet udenfor banen større end det, som foregik på grønsværen.

Foto: Albert Gea/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Albert Gea/Reuters/Ritzau Scanpix

Eller nok mere: Det kunne du ikke undgå at se!

For lige så vanvittig en kamp, at Barcelona - PSG var for opførslen udenfor linjerne, lige så vanvittig var selve fodboldspillet på banen i opgøret mellem Dortmund og Atletico Madrid.

For man kunne ikke undgå at se den ene vilde scoring efter den anden i en kamp, hvor der - helt uden at overdrive - kunne være scoret over 10 mål.

Selvom Dortmund fortjent gik videre med en 4-2-sejr, havde både de og Atletico Madrid flere skammelige afbrændere. Det var helt utroligt at se - og hvor er det ikke fair at spille to så vilde fodboldkampe på samme tid, når alle fodboldfans havde fortjent at nyde begge af slagsen. Det var nemlig to vilde og vanvittige kampe, som vi var vidne til her til aften.

Foto: Thilo Schmuelgen/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Thilo Schmuelgen/Reuters/Ritzau Scanpix

Der har nok ikke været en mere ydmygende oplevelse som Barcelona-fan i nyere tid end det nederlag, som de blev udsat for i dag.

Hvis Xavi ikke var en færdig mand i klubben, er han det i den grad nu. En skammelig optræden af en sand legende. Sikke en trist måde at afslutte en ellers så fantastisk fortælling i en gigantisk klub.

Dortmund må betegnes som den helt store overraskelse i årets Champions League, hvor de bare bliver ved med at tro på egne evner og bomber løs.

Det bliver i den grad et spændende semifinaleopgør mellem PSG og Dortmund, hvor vi kun kan forvente underholdende og sprudlende fodbold.