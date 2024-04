Drama, drama, drama!

Årets to første Champions League-kvartfinaler leverede vanvittig tirsdagsunderholdning for fodboldfans verden over.

Real Madrid og Manchester City skød hinanden i sænk med en hæsblæsende 3-3-kamp, mens Arsenal på hjemmebane spillede 2-2 mod et kriseramt Bayern München-hold.

Herunder får du B.T.s dom over aftenens to kvartfinaler:

Foto: Violeta Santos Moura/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Violeta Santos Moura/Reuters/Ritzau Scanpix

De her Champions League-brag bliver altid talt op. Igen og igen. I flere måneder. Men de skuffer bare heller ALDRIG. Det var i hvert fald ikke tilfældet denne tirsdag.

For her tabte vi fuldstændig pusten. Flere gange. De fire storhold gik nemlig helt målamok i henholdsvis Madrid og London.

I den spanske hovedstad leverede Real Madrid og Manchester City et gigantisk festfyrværkeri, mens Bayern Münchens Harry Kane vendte tilbage til det nordlige London og sendte bolden i kassen på det stadion, hvor han nok mere end noget andet sted i hele verden helst vil score.

Den neutrale fodboldseer må have siddet og slikket sig gevaldigt om munden over de to vanvittige dramaer, som verdens bedste klubturnering smed på bordet. Wow!

Foto: Ian Kington/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Ian Kington/AFP/Ritzau Scanpix

Det hører alligevel til sjældenhederne, at Real-fansene kan se bold på Santiago Bernabeu med tag over hovedet, men det var ikke desto mindre det, der var tilfældet på det nyrenoverede stadion i Madrid tirsdag aften.

Årsagen? En sikkerhedsforanstaltning fra UEFA's side, eftersom Islamisk Stat via en uofficiel propagandakanal tidligere på dagen havde truet med terror i forbindelse med denne uges fire Champions League-kvartfinalekampe.

Både i Spanien og England havde myndighederne derfor da også øget sikkerheden til de to CL-brag. Noget, der især kunne ses omkring Santiago Bernabeu, hvor over 2.000 politibetjente var synlige i gadebilledet.

Gudskelov skete der ingenting!

Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP/Ritzau Scanpix

Pep Guardiola må gnide sig en smule i hænderne over det resultat, han fik med hjem fra det spanske. Manchester City har i hvert fald nu hevet en lille favoritværdighed med ombord på flyet.

MEN... man skal aldrig afskrive Carlo Ancelottis Real Madrid-mandskab. Det lugter af et returopgør, som ingen fodboldfans vil gå glip af!

Lidt det samme kan man sige om kvartfinalen mellem Bayern München og Arsenal. For få år siden ville man allerede nu have afskrevet sidstnævnte efter en 2-2'er på hjemmebane.

Men Mikel Artetas tropper er et HELT andet sted i øjeblikket. Her lugter det også af et nyt drama om en uge.