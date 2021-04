Christian Eriksens præstation mod Bologna mindede om en tur på McDonald's.

Idéen er god, og man nyder første bidder. Men ret hurtigt begynder man at fortryde det, indtil man sidder og har det halvdårligt efter at have fortæret en fedtet menu. Med andre ord: En blandet fornøjelse.

Til gengæld vandt Inter og Eriksen mod Skov Olsen og Bologna, og storklubben har sat kursen mod sit første italienske mesterskab i mere end et årti. Og det bliver med Christian Eriksen.

Herunder er B.T.s fulde dom over Christian Eriksens optræden i aftenens kamp mod Bologna.

Der var en grund til, at Christian Eriksen blev pillet af banen som den første Inter-spiller. Danskeren var simpelthen for anonym, og derfor fik Roberto Gagliardini de sidste 30 minutter mod Bologna.

Med Eriksen har vi været vant til mål og smukke assists, men i Inter er rollen en helt anden. Den klejne kreatør er meget længere fra modstanderens mål og ikke i nærheden at være ligeså farlig, som vi kender ham.

Derfor er det også andre præmisser, han skal bedømmes på. Hans spil uden bolden, hans defensive aktioner og hans igangsætning af hurtige kontraangreb. Lørdag stod han solidt og forsigtigt godt tilbage på banen. Men han skabte slet ikke nok i den offensive fase. Tættere på 2 end 4.

Karakter: 3

Eriksen var igen i startopstillingen, og han har en stor aktie i Inters vanvittige sejrsstime. Sidste gang man smed point var 23. januar mod Udinese, og siden da holdet vundet ni Serie A-kampe i streg.

Holdets dansker har været på banen i otte af dem.

Utvivlsomt at han blev skiftet af banen som den første.

Ser man i det bredere perspektiv, går det den rigtige vej for Eriksen, der æder sig ind på Inter-holdet. Men næste skridt må være, at han ikke er blandt de spillere, der bliver skiftet ud hver eneste gang.

Selvom han havde en anonym dag, ser det godt ud for Christian Eriksen og Inter.

Lad os starte med danskeren. Siden det tumultariske transfervindue i januar, hvor den 29-årige midtbanespiller blev rygtet væk, har fynboen spillet alle Serie A-kampe fra start bortset fra tre. Og han har fået minutter i alle kampe bortset fra én. Situationen er fuldstændig vendt på hovedet i 2021.

I Inter begynder man at lugte guld. Lørdag smed de tætteste konkurrenter fra AC Milan point, og nu har man hele otte point og en kamp i hånden i forhold til andenpladsen. Det lugter af et mesterskab for Eriksen og Inter. Holdets første siden 2010.