Fem scoringer, vild tænding, et rødt kort og en kamp, der bølgede frem og tilbage. Der var drama for alle pengene, da FCN og AGF mødtes til det første af to opgør i pokalsemifinalen.

Her får du B.T.s dom over første pokalsemifinale mellem FC Nordsjælland og AGF, som AGF vandt 3-2:

Det er ikke for sjov, at fansene kalder ham 'TingAir'.

AGFs forsvarskæmpe viste endnu en gang, at han er én af Superligaens bedste på låget.

TRE(!) FCN-forsvarere havde hænderne plantet på Tingager i et forsøg på at holde ham nede i forbindelse med hjørnesparket. Det kunne de ikke.

Luftkongen lettede alligevel og stangede sejrsmålet ind.

Den kunne være gået til Ibrahim Osman for et utal af brændte chancer, men angriberen var trods alt med i det meste, FCN diskede op med.

I stedet er det forsvaret med Kian Hansen i centrum, der står med røde ører.

Først gik ingen til Gift Links, der upresset kunne banke 1-0-målet ind, og så kunne ingen af FCN'erne finde ud af at sparke bolden ud af kommunen, da AGF igen kom foran.

Ved tredje AGF-scoring kunne end ikke tre FCN'ere forhindre en Tingager-kasse. Det var en sløj defensiv omgang, og de kan takke målmand Andreas Hansens redning på Tobias Bechs friløber for, at nederlaget ikke blev større.

Den gik ikke.

Omkring 40 fans blev bortvist for at juble over Gift Links' kanonmål for udeholdet, selvom de ikke befandt sig i udebaneafsnittet.

AGF-direktør Jacob Nielsen kaldte det i pausen 'en uskik i dansk fodbold' til DR, og klubben har efterfølgende lovet de pågældende fans gratis billet til returopgøret. Det skriver de på X.

Det endda selvom AGF før kampen advarede fans om netop risikoen for at blive bortvist.

Tingager var omringet af FCN-spillere, men vandt alligevel kampen i luften. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix Vis mere Tingager var omringet af FCN-spillere, men vandt alligevel kampen i luften. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Nøj, det var heldigt sluppet, Nicolai Poulsen!

AGFs midtbane-terrier var tæt på at indtage en skurkerolle, da han dybt inde i tillægstiden af første halvleg var centimeter fra at score selvmål.

FCN sendte et frispark fra kanten af feltet ind i boksen, hvor Poulsen fik hovedet på bolden.

Og så tog den overliggeren og røg tilbage i spil, hvor den dog ikke blev farlig.

AGF har spillet (og tabt) én pokalfinale i dette årtusinde, mens FCN har spillet (og vundet) to i hele klubbens historie.

Begge hold hungrer med andre ord efter en tur i Parken 9. maj.

Især med tanke på, at begge hold også er et godt stykke fra medaljepladserne i Superligaens mesterskabsspil.

Finalebilletten bliver uddelt i returopgøret 11. april i Aarhus.