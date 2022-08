Lyt til artiklen

Brøndbys nedtur fortsætter, og det gjorde den med et nederlag til Basel efter straffesparkskonkurrence. Dermed er Brøndbys europæiske kampagne forbi.

Det var en kamp, hvor Basel var bedst fra start til slut. Alligevel formåede Brøndby at begrænse nederlaget til 2-1 og samlet endte opgøret med 2-2 efter forlænget spilletid.

Herefter skulle kampen afgøres på i en straffesparkskonkurrence, hvor Basel trak det længste strå med 3-1, efter hele tre missede Brøndby-forsøg.

Herunder kan du læse B.T.s dom over kampen:

Nøøøj, hvor skal Brøndby være utrolig glad for, at de har Mads Hermansen i buret! Den unge keeper var gang på gang Brøndbys redningsmand, der allerede efter to minutter havde sin første vitale redning. Med den ene vilde redning efter den anden på Basels langskud cementerede Hermansen sin præstation som Brøndbys suverænt bedste spiller i truppen i øjeblikket. Han bliver fuldstændig vital for klubben fra Vestegnen i denne sæson!

Norske Henrik Heggheim blev kastet ind i kampen efter blot et kvarters spil, da Riveros måtte udgå med en skade. Heggheim var efter den pludselige indskiftning helt væk. Han blev sat af canadiske Liam Millar og begik et straffespark, som til nordmandens forsvar var noget tyndt. Ondt blev til værre, da Henrik Heggheim slet ikke fulgte med sin mand på et indlæg i slutningen af 2. halvleg, hvor en helt fri Andi Zeqiri kunne heade Basel i front. Det var en ommer fra Heggheim, der havde en helt forfærdelig aften i den schweiziske varme.

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

Brøndby 4-4-2

Mads Hermansen 4

Sebastian Sebulonsen (ud: 91) 2

Sigurd Rosted 3

Kevin Tshiembe 3

Blas Riveros (ud: 19.) UB

Christian Cappis (ud: 46.) 2

Anis Slimane (ud: 74.) 2

Josip Radosevic 3

Joe Bell 2

Mathias Kvistgaarden (ud: 74.) 3

Simon Hedlund (ud: 52.) 2

---

Henrik Heggheim (ind: 19.) 1

Peter Bjur (ind: 46.) 3

Marko Divkovic (ind: 52.) 2

Mathias Greve (ind: 74.) 2

Yousef Salech (ind: 74.) 2

Frederik Alves Ibsen (ind: 91.) 2

Peter Graulund, der kommenterede kampen for TV 2, kaldte det »flovt tysk dommerarbejde« og han følte sig helt pinlig berørt over kendelsen. Faktum var i hvert fald, at indskiftede Henrik Heggheim blev rundet fuldstændig og begik et straffespark. Dog var berøringen så minimal, at den ikke engang ville kunne ses under en lup. Den uheldige nordmand kunne efterfølgende se Fabian Frei hamre bolden op i det højre målhjørne og bringe schweizerne i front med 1-0. Selvom Liam Millar kastede sig noget febrilsk i situationen, hvor canadieren fik straffesparket, så var faktum, at Heggheim blev sendt ud efter pølser i en situation, som forsvarsspilleren skulle have løst meget bedre end at stikke foden ud og give dommeren mulighed for at dømme det tvivlsomme straffespark.

I en situation midt på banen godt 20 minutter inde i opgøret, var Basels Kasim Adams pludselig helt oppe at køre i en duel med Mathias Kvistgaarden. Den ellers så rutinerede ghaneser var så rasende, at han valgte at prikke Kvistgaarden direkte i øjet. Kvistgaarden lod sig falde til jorden og tog sig til ansigtet. Adams var helt oppe at køre, og holdkammeraterne måtte holde ham tilbage for, at han ikke tændte fuldstændig af. Det var ellers en helt normal infight mellem de to, som endte meget bizart. Adans fik et gult kort i en situation, hvor det røde kort godt kunne have være trukket frem fra baglommen, men hjemmeholdet og Adams slap med skrækken.

Det var spillemæssigt en rædderlig kamp for begge holds vedkommende. Især Brøndby virkede fuldstændig modløse og tømt for selvtillid. De var vel egentlig bare heldige med, at Basel ikke afgjorde kampen i den ordinære spilletid. Hvis ikke snart Niels Frederiksen får tilført en angriber og et par andre forstærkninger til en middelmådig Brøndby-trup, kan det blive en utrolig lang og særdeles svær sæson for Brøndby.