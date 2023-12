Brøndby fik ørerne i maskinen i Aarhus, da AGF sikkert sejrede mod et til tider halvtamt Brøndby-mandskab, der ikke ville det lige så meget som AGF på dagen.

AGF blev dog også hjulpet godt på vej af én bestemt Brøndby-spiller, som havde en decideret forfærdelig aften på Ceres Park. Herunder får du B.T.s dom over den første af to pokalkvartfinaler, som AGF vandt med 2-0.

Den tårnhøje stopper var kampafgørende i begge ender, da Frederik Tingager først og fremmest var en klippe i midten af AGFs femmandsforsvar, der ikke gav Brøndby-offensiven andet end et par store chancer at gøre godt med i opgøret.

Godt blev til fantastisk for Frederik Tingager, der midt i anden halvleg headede Gift Links' indlæg i nettet, da han fik lov at stige op midt for mål.

3-0 kunne han såmænd også have gjort det til på et indlæg fra Magnus Knudsen, hvor bolden svævede ind i feltet, og hvor Frederik Tingager atter oversprang Frederik Alves. Denne gang går hovedstødet dog snært forbi mål.

Det pillede dog ikke ved, at AGF-fansene vil synge Tingagers navn på de lokale pubs, når der indtages godt med Ceres Top.

Ohi Omoijuanfo havde 45 frygtelige og forfærdelige minutter, hvor to horrible situationer i begge felter kom til at koste dyrt for Brøndby.

Greves cut–back lå perfekt til Omoijuanfo lige foran straffesparkspletten, men nordmanden missede den gigantiske mulighed efter godt et kvarters spil

Få minutter før pausen var han så involveret i AGF-scoringen til 1-0, da bolden lidt tilfældigt ramte en halvliggende Ohi Omoijuanfo i hovedet på et AGF-frispark, som normanden endte med at spille Janni Serra helt fri, der efterfølgende kunne smadre læderet i kassen.

Det var intet, at Ohi Omoijuanfo kunne gøre rigtigt i første halvleg - og han blev med god grund flået ud i pausen.

Havde Kevin Tshiembe hånd på bolden? Dommer Peter Kjærsgaard vinkede i hvert fald afværgende i slutminutterne af første halvleg..

Tshiembe tæmmede bolden op på armen af sig selv. Armen var ude til siden, men det var åbenbart ikke nok. Der var ikke VAR på kampen, så derfor stod dommerens beslutning ved magt.

Nicolai Poulsen fik en advarsel for brok, hvor også adskillige AGF'ere brokkede sig til dommeren.

Et straffespark lige inden pausen - og den eventuelle 2-0-scoring - havde selvfølgelig ændret kampens forløb, men AGF lod sig ikke slå ud og afgjorte selv sagerne i anden halvleg.

Nicolai Poulsen var bestemt ikke tilfreds med den kendelse. (Arkivfoto) Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Det så bizart ud, da en lang hvid snor pludselig forstyrrede Brøndbys anfører i opgøret, Ohi Omoijuanfo.

Det viste sig at være en snor fra anførerbindet, der forstyrrede den brølstærke angriber.

Han reagerede prompte ved at flå anførerbindet af.

Ohi fik løst situationen og fik bindet på igen, men det var en rasende Brøndby-skarpretter, der virkelig ikke havde nogen god kamp.

Der bliver en del at snakke om for Brøndby, hvis de skal have den mindste tro, at de kan vende det her i returopgøret på Brøndby Stadion.

Skarpheden var der aldrig, spillet var rodet og uinspirerende, og så viste AGF sig bare overlegen rent fysisk og mentalt.

Lige nu må AGF være favoritter til at booke semfinalebilletten, men meget kan dog ske i returen.

Det opgør spilles som sagt på Brøndby Stadion og fløjtes i gang på søndag klokken 15.30.