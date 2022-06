Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Danmark vandt også anden kamp i Nations League - denne gang med 2-1 ude over Østrig.

Pierre-Emile Højbjerg bragte Hjulmands tropper foran 1-0, men i anden halvleg udlignede hjemmeholdet ved Xaver Schlager.

Derefter pressede Østrig gevaldigt på, men Jens Stryger Larsen ville det anderledes og bankede bolden ind til 2-1.

Kampen i Wien blev blev i øvrigt forsinket med præcis halvanden time grundet strømafbrydelse, og der var længe tvivl om, hvorvidt kampen overhovedet ville blive spillet denne mandag.

Det gjorde den. Heldigvis for Danmark, der nu har vundet to ud af to kampe i gruppen. Begge på udebane.

Her er B.T.s dom over det danske landshold i kampen mod Østrig.

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

Danmark 3-4-3

Han er landsholdets sidsteskanse, men bestemt ingen nødløsning. I samme mål, hvor farmand Peter havde en magisk redning i 1996, pillede Kasper Schmeichel ledningen helt ud af Konrad Laimer, der burde have scoret. Men hvis vi skulle have været helt oppe at støde, skulle den bold bare have været losset væk.

Nej, nej, nej. Hvor var det bare en slap tilbagelægning til Kasper Schmeichel. Det koster så dyrt. Nu har vi rost ham så meget, men i dag var han så meget på glatis, og det var kun held, at Marko Arnatovic ramte stolpen, da han var sluppet fri af den danske midterforsvarer.

Det gik bedst for Danmark med Jannik Vestergaards ro i det bagerste led. Selv om han var uvenner med bolden og upresset knaldede den ud over sidelinjen, tog han strømmen ud af Danmark med sin udskiftning tidligt i anden halvleg. Det var en fejl af Hjulmand.

Fik sig en masse skrub, men gav også igen af samme skuffe. Den unge midterforsvarer er stadig afhængig af en rutineret styrmand ved sin side, men han vokser med opgaven. Helhjertet indsats.

Der blev buhet af denne danske RB Salzburg-spiller, der snart skifter til Premier League-klubben Leeds, men hvis det gjorde noget, så påvirkede det kun positivt. Hele tiden hamrede han frem og tilbage på højrekanten, fik sin assist og tog afsked med Østrigs hovedstad. Auf Wien-ersehen.

Gnaskede de østrigske spillere i sig, som var det en varm apfelstrudel med flødeskum en kold aften i januar. Det her er profilen, der vokser fra kamp til kamp, og nu laver han tilsyneladende enten en assist eller mål i hver kamp. Keep 'em coming.

Der skulle gå et år siden den seneste startplads til Mathias Jensen, og han gjorde det ret fint - især i første halvleg kom hans flødefod holdet til gode. Desværre så han ud til at gå ud med en skade, vi må håbe, det ikke er så slemt, at de næste kampe kommer i fare.

Han forsøgte på driblingerne, men mislykkedes. Og når han så tager sig blundere på østrigske angreb, koster det et møgfald fra Højbjerg. Det var i hans side, at Østrig fik blod på tanden og angreb og angreb, og så tog Hjulmand konsekvensen. Danmarks fodbolddarling ramte slet ikke sit niveau.

En angriber med selvtillid havde banket den der i kassen uden nogen problemer. I stedet fik Yussuf Poulsen en kortslutning og skød ned i jorden først. Sådan var det i alle 51 minutter, han fik. Der var helt slukket for kontakten.

30-årige Christian Eriksen fik debut på netop dette Ernst Happel Stadion for 12 år siden, og han blev taget imod med kæmpe applaus fra hele stadion. Det er fynboens enormt hurtige hjerne, der sikrer Danmark føringen, fordi han spiller bolden igennem to modstandere og knækker hjemmeholdet fuldstændig. Eriksen spiller også Skov Olsen helt fri foran mål. Du burde købe dig en tyrolerhat.

Man kan trække hesten hen til en god restaurant i Wien, men du kan ikke tvinge den til at spise schnitzel. Barcelona-spilleren skulle have haft en assist på den flotte frispilning til Yussuf Poulsen. Det blev kun til 51 minutter og nul afslutninger.

---

Skiftet ind efter 51 minutter i stedet for Yussuf Poulsen. Den firsttimer på mål viser lidt af, hvor meget fodbold der er i denne knægt. Det var dog ikke et lige så opsigtsvækkende indhop som mod Frankrig.

Skiftet ind efter 51 minutter i stedet for Martin Braithwaite. Der skal åbenbart hænge en østriger eller to om halsen på ham, før han kan score i Østrigs hovedstad. Det gjorde han så flot to gange senest. Men her til aften blev det til en afbrænder af de helt store.

Skiftet ind efter 51 minutter i stedet for Jannik Vestergaard. Der var ikke helt samme snert over venstrebenet som fredag aften i Paris. Han var ikke ret meget involveret.

Skiftet ind efter 66 minutter i stedet for Joakim Mæhle. Fik sat et plaster på blødningen i venstresiden, og så behøver han tydeligvis ikke at være i kampform for at skyde til en bold. Voldsomt mål at score.

Skiftet ind efter 80 minutter i stedet for Mathias Jensen. UB.

Landstræneren havde lavet fire ændringer i forhold til den sensationelle sejr over Frankrig. Og så gik han igen over til formationsskifte med en firebackkæde kort inde i anden halvleg, hvor det godt nok var tæt på, at vi alle troede, det ville ende skidt. Men nej, verdammt, ich liebe dich.