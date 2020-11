FC Midtjylland ligner mere og mere en fiasko i Champions League.

Også i fjerde kamp blev det til et nederlag, da Ajax tog imod det coronaramte danske mesterhold uden Jens-Lys Cajuste samt Evander og sendte det hjem med 1-3 i bagagen.

Den hollandske sejr var ikke et mål for lille. Skudstatistikken hed 9-0 efter 36 minutter, og der skulle gå 42 minutter, før Alexander Scholz fik nok og bare hakkede til spætten. Det var nu mere kvalificeret end som så, meget mere, men det var ikke nok.

Ajax fortsatte dominansen i anden halvleg og fik her held med afslutningerne fra Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui og David Neres, mens Awer Mabil reducerede på straffespark, og det efterlader fortsat Midtjylland uden point i gruppen og en udspillet rolle på sidstepladsen.

Her er B.T.s bedømmelse af det danske holds indsats.

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

5 - Den har du selv glemt om en uge

6 - Træneren skal nok se din vej næste gang

7 - Du må gerne synge i badet

8 - Fansene synger dit navn på vej hjem

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

FC Midtjylland 4-2-3-1

Er du da helt vanvittig for en redning! Som en anden Usain Bolt fløj han ud af startblokken og fik pillet skuddet fra Zakaria Lybyad, og i pausen fik man fornemmelsen af, at landsholdsmålmanden havde en af de aftener, der ville gå i historiebøgerne, men ak. Bombardementet var for stort. Karakter: 7

Har overtaget højreback-pladsen i stedet for den normalt meget driftsikre Joel Andersson, men han efterlader ikke grund til at tro, at han er kommet for at blive. Der er ikke noget, som taler for det hverken fremad eller tilbage i banen. Karakter: 5

Hamrede ind i Lassina Traore i starten af kampen, og så var vi ellers i gang. Men det var ham selv og hans holdkammerater, der var slået ud af kurs. FCM-anføreren prøvede at guide sit hold i stormen, og han var selv mand for nogle gode driblinger og et godt indlæg med venstreskøjten, men han måtte også give fortabt og se sig overmatchet og udvist. Karakter: 5

Tadic benyttede hans lår til at spille Traoré fri, men Ajax-angriberen var uskarp, og Scholz kunne ånde lettet op. Men det var blot en forvarsel. Skuddet på kassen var lækkert, og hvor kom det egentlig fra? Men også Scholz går rundtosset hjem. Karakter: 5

Der var lagt op til en duo i sambadans, men det lignede, at den enes dansetrin var frosset væk i den skandinaviske kulde, mens David Neres bare flottede sig mere og mere, som sveden piblede ned ad kroppen. Neres tog sin landsmand i kærlig behandling og gav ham en sambalektion, han længe vil huske. Heldigvis for Paulinho havde han supermanden Jesper Hansen i kassen, da han satsede for meget i den tackling, som Neres selvfølgelig fintede sig væk fra. Karakter: 3

Han fløj rundt i første halvleg og slukkede ildebrande - først stående på Labyad og derefter kastede han sig ind i en flyvende og vigtig tackling. Men det var tydeligt, at han savnede makkeren og sygdomsramte Jens-Lys Cajuste. Karakter: 5

Talentet fik sin første startplads i Champions League, og han startede bogstaveligt talt i det høje lag med en høj tackling. Han fik ofte skilt sig af med bolden på fornuftig vis, men kom også i mandehænder, da Traore gav ham et skulderskub i sværvægtsklassen. Det kostede et mål. Karakter: 5

Han er Ståle Solbakkens store fortrydelse, men ud fra denne kamp ville han end ikke skubbe Peb Biel ud af reservebænken. Var fuldstændig anonym i næsten en time, før han fyrede bolden på kassen. Blev pillet ud efter en svag indsats. Karakter: 4

John Steen Olsen, Ajax' scout, ser ham som en, der ikke bare kan gå ind på det hollandske hold, men også forstærke det. Det bliver da kun i defensiven så - ud fra denne kamp. Sisto var en skygge af sig selv og lykkedes kun få gange med driblingerne i defensiven, og det er ikke helt det, han skal gøre bedst. Karakter: 3

Tilbage i startopstillingen efter en tur på bænken. Og der var rust at banke af. De tre første afleveringer ramte en modstander, men han var også spilleren, der fik straffespark og selv sparkede det ind. Eneste farlige mand på holdet. Karakter: 5

Luk røven råbte Brian Priske til en af reporterne søndag i Aarhus, da Kaba for første gang havde scoret i to Superliga-kampe i træk. Som et svar på den tiltagende kritik. Den meget udskældte angriber har i de seneste kampe lignet lidt af det, han har kostet, men denne aften var han igen blottet for farlighed. Fuldstændig. Han hjælper godt til i defensiven, men offensivt kommer der ingenting. Så nej, vi vil ikke lukke røven. Karakter: 3

---

Indskiftere:

Skiftet ind efter 27 minutter i stedet for Paulinho. Om dansepartneren hed Paulinho fra Brasilien eller Andersson fra Sverige gjorde ingen forskel for Neres. Nicholas Dyhr kan med rette spørge sig selv, hvorfor han som naturlig venstre back ikke fik chancen i stedet. Karakter: 4

Skiftet ind efter 69 minutter i stedet for Sory Kaba. Karakter: 4

Skiftet ind efter 69 minutter i stedet for Nicholas Madsen. Karakter 4

Skiftet ind efter 82 minutter i stedet for Pione Sisto. Karakter: UB

Skiftet ind efter 82 minutter i stedet for Anders Dreyer. Karakter: UB

Han ville gerne sende et signal om, at FC Midtjylland var kommet til Holland for at vinde, men han gik fuldstændig nøgen hjem. Helt klædt af. Bevares, Ajax er et godt hold. Også meget bedre end ethvert andet dansk hold, men forskellen skal ikke være så stor, at der bliver holdt legestue. Tilgangen synes for naiv, og det falder også tilbage på Priske. Karakter: 3