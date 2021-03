Dansk landsholdsfodbold er i voldsom hopla!

Kort efter U21-landsholdet tog den tredje sejr på seks dage ved EM uden at lukke mål ind, gentog A-landsholdet den flotte bedrift med en pragtpræstation, da de rødhvide drenge tog til Østrig og vandt med hele 4-0.

Første halvleg var ikke særligt velspillet, men de chancer, der opstod, var fra danske fødder. Især Martin Braithwaite gjorde sig bemærket med flere fine aktioner, hvor han drillede Østrigs bagkæde.

Men det var først, da den nye darling Andreas Skov Olsen blev skiftet ind 10 minutter inde i anden halvleg, at det hele eksploderede.

Andreas Skov Olsen stod for to scoringer, det andet flottere end det første, mens Pierre-Emile Højbjerg og Joakim Mæhle også kom på tavlen i en helt forrygende anden halvleg.

Danmark topper nu VM-kvalifikationsgruppen med ni point efter tre kampe.

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne



Danmark 4-3-3



For anden kamp i træk blev målmanden ikke sat på nogen store prøver. Faktisk var Moldova mere farlige end Østrig, og det siger en hel del. Karakter: 3





Tværpasningen bag om Østrigs forsvar lå milimeterpræcis til Martin Braithwaite og viser Wass' øje for spillet. Venstreskøjten skal vist lige indstilles, men det er ikke det, han skal hæfte sig ved, når han igen var en del af en helt sublim bagkæde. Karakter: 4





Tometermanden Sasa Kalajdzic prøvede fra landjorden, og han bankede også med et hovedstød fra luften ind i ansigtet på den danske anfører, men Simon Kjær havde fået instrukser af kaptajnen på Ever Given og satte sig urokkeligt fast på Ernst Happel Stadion. Karakter: 5





Han giver den ro, der i de efterhånden seneste mange landskampe ikke har efterladt tvivl om, hvem der skal være Simon Kjærs faste makker i midterforsvaret. Trods stor kvalitet hos de øvrige kandidater. Enough said. Karakter: 4





Havde man set ham i pausen, er det ikke sikkert, at han havde samme store smil som efter kampen. Heldigvis fik han hævnet den forkerte beslutning, at han ikke spillede Jonas Wind fri foran mål i første halvleg. Målet i kampen har tilgivet alt. Karakter: 5





Han er blevet opdraget godt, Delaney. Når han roder, rydder han selv op. Men heldigvis lod han sig skeje mere ud med sin fine boldomgang og gode overblik i anden halvleg. Sikke nogle stikninger, der åbnede for sejren til Danmark. En formidabel indsats. Karakter: 6





Skiftede støvler i pausen, men det var ikke sådan, at han for alvor trådte i karakter af den grund. Det gør dog ikke noget, at kongen gemmer sig, når soldaterne stråler. Karakter: 4





Alexander Schlager gav Braithwaite en gave, og Højbjerg takkede med at score. Indtil da løste han bare sine opgaver, men efter målet var han helt vildt godt kørende, og det hele blev krydret med en assist til Andreas Skov Olsen. Karakter: 5





Han er helt sikkert den, der har spillet sig længst væk fra startopstillingen i denne landsholdssamling. Satte ikke én fod rigtigt, havde en masse boldtab, og Hjulmand var egentlig bare flink ikke at pille ham ud allerede i pausen. Karakter: 1





Fik i hvert fald ikke overbevist om, at han er den absolutte førsteangriber. Det er selvfølgelig ikke hans skyld, at Joakim Mæhle ikke spillede ham fri ved den store, store chance i første halvleg, men der skulle simpelthen have været en scoring kort efter føringsmålet, da han helt fri foran mål banker afslutningen ind i keeperen. Karakter: 3





Han vil være genial som tandlæge med speciale i rodbehandling, når han en dag er færdig på fodboldbanen. Hele tiden farlig med sine dybdeløb, hvor han gjorde ondt på østrigerne. Han havde bare ikke taget bedøvelse med til Alpelandet. Karakter: 5



---



Indskiftere:





Skiftet ind efter 55 minutter i stedet for Yussuf Poulsen. Jaaaaaaa da! Sikke et indhop. Det er lige meget, om det er semigode spillere fra Moldova eller top- og kommende EM-spillere, han står over for. Han er dansk fodbolds nye stjernekomet og får alt til at se nemt ud. Hvilke mål. Hvilken fodboldspiller. Bare wow! Karakter: 6





Skiftet ind efter 64 minutter i stedet for Jonas Wind. Gik ind og gjorde arbejdet i en tremandsbagkæde. Karakter: 4





Skiftet ind efter 77 minutter i stedet for Thomas Delaney: Karakter: UB





Skiftet ind efter 77 minutter i stedet for Martin Braithwaite. Karakter: UB





Skiftet ind efter 77 minutter i stedet for Daniel Wass. Karakter: UB





Ikke engang 8-0 mod Moldova var selvfølgelig nok for nogen af markspillerne til at spille sig ind på holdet mod Østrig. Landstræneren gik som ventet tilbage til den startopstilling, der slog Israel for knap en uges tid siden, hvilket ingen kunne indvende noget imod, men han blev klogere i løbet af kampen og formåede at vende det hele til dansk favør med afgørende indskiftninger. Karakter: 6