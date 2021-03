Martin Braithwaite gjorde det igen.

Han var kampafgørende for Barcelona.

I 3-0-sejren over Elche leverede han to assister, og da han kom på banen i det 89. minut i pokalkampen mod Sevilla, så det sort ud for storklubben, der var på vej ud af pokalturneringen.

Et sent mål af Gerard Pique sendte kampen i forlænget spilletid.

Men danskerens mål sendte Barelona i pokalfinalen i 3-0-sejren over Sevilla.

Herunder kan du læse B.T.s vurdering af den danske angribers indsats:

Meget er der blevet skrevet om Braithwaites tid i Barcelona. Og mange konklusioner er blevet draget. Langt de fleste har ikke været positive for danskeren, men det er han ligeglad med. Fuldstændig. Han får utroligt meget ud af lidt.

Ligesom i kampen mod Sevilla.

Han blev skiftet ind af træner Ronald Koeman som et sidste, desperat træk for at holde liv i håbet om videre avancement. Det lignede mest af alt bare et par minutter på banen og et pokalexit for Barcelona. Pique sendte kampen i forlænget spilletid.

Og så greb Martin Braithwaite sin chance.

Han gjorde, hvad holdet bad ham om. Og agerede klassisk måltyv, da han med sit flyvende hovedstød sendte Barcelona videre. Forrygende indhop.

Igen gjorde han en forskel.

Den ukuelige arbejdsindsats fra danskeren var lige præcis dét, Lionel Messi og resten af stjernerne havde brug for.

Karakter: 5

Målet! Helt genialt løb af danskeren, der snød Sevillas bagkæde. Han havde luret, at bolden ville komme i bagrummet – og så satte han panden på.

I bagklogskabens lys var det ærgerligt, at Braithwaite ikke kom tidligere ind i opgøret. Det var tydeligt, at hans spillestil reelt gjorde en forskel på Barcelonas muligheder i offensiven.

Op, op, op!

Barcelona-træner Ronald Koeman fik igen vished om, at han kan bruge danskeren. Mange har dømt ham ude, færdig til sommer, men han fortsætter ufortrødent med at gøre en forskel og vise sig fra sin bedste side i de muligheder, han får.

Det må Koeman sætte pris på.



Og fansene lige så.