FC Midtjylland flirtede længe med den helt store sensation på Anfield.

Men i sidste ende red et halvdovent og reserveramt Liverpool-hold stormen af mod de heroisk kæmpende midtjyder.

Diogo Jota scorede til 1-0 efter en times spil - Mohammed Salah cementerede sejren på straffespark i overtiden. Og dermed står FCM stadig uden point efter klubbens to første Champions League.

Herunder kan du se, hvordan B.T.s udsendte bedømmer de midtjyske præstationer:

Fra splinter i røven ind til den måske sværeste målmandsopgave i fodbold 2020. Men Andersen med rygsækken fuld af erfaring fra de lavere engelske rækker tog udfordringen og skrig-dirigerede i samtlige 90 minutter sit forsvar som en anden Lord Nelson. Stemmen knækkede ofte over i en falset, der kunne høres helt ovre på Penny Lane. Karakter: 7

'Joooooooeeell', skreg holdkammeraterne, hver gang det gik lidt for langsomt med boldomgangen ude hos svenskeren. Og det gjorde det lidt for ofte for den ellers driftsikre højreback, der dog som resten af forsvarskollegaerne var yderst disciplineret i det defensive håndværk. Karakter: 5

Et par indledende sjuskeaktioner fra kaptajnen, der selvfølgelig ikke lod sig ryste. Sammen med 'Scholle' udgør han bare et midterforsvar i europæisk klasse. Og i hovedspillet kunne Liverpool-spillerne slet ikke matche Sviatchenko. En 'boss performance', som man siger på scouse. Karakter: 8

Hår som en morgentræt Ringo Starr - coolness som John Lennon. Scholz placerede sig gang på gang ud af problemerne, og Liverpool-spillerne blev mere og mere frustrerede over at se deres indlæg blive stanget væk af Scholz-pandebrasken. Disse Champions League-kampe kan meget vel blive affyringsrampen for endnu et udlandsophold. Karakter: 8

Havde fået sin sag for mod bl.a. verdensstjernen Trent Alexander-Arnold. Men Paulinho løste de fleste situationer solidt. FCM er altså ved at få lavet en fremragende back ud af brasilianeren, der har skruet ned for Copacabana i sit spil og op for Herning Svømmehal. Det er ikke så flashy men derimod effektivt. Karakter: 7

En hard day's night for nigerianeren. Løb, som gjaldt det den sidste omgang fish n' chips i kantinen. Fik ligesom Cajuste langet lidt kødmad ud til Liverpool-drengene - og kunne med en lidt strengere dommer godt have hevet to gule kort til sig i første halvleg. Viste i glimt eksempler på sin suveræne boldbehandling. Karakter: 7

(Ud 81) Tacklede igennem på Liverpool-stjernerne, så Jürgen Klopp rasede på sidelinjen. Det var flot at se en så voksen præstation af den elegante Cajuste. Han fylder utrolig meget på den midtbane. Der skal nok være et par Premier League-midterklubber, der har slikket sig om munden undervejs. En 'lys' fremtid - undskyld Karakter: 8

(ud 71) Man havde på fornemmelsen, at dette kunne blive en kamp for Pione. En kamp, hvor det gudsbenåede talent ville folde sig ud. Men det blev desværre en tja-bum-indsats for Sisto, der løb og løb - men aldrig fandt den plads, han skal bruge til sine lækkerier. Karakter: 6

(ud: 65) A-hvor? Det var skisme ikke meget, man så til den australske sputnik på Anfield. Fik aldrig sat selv i scene - Priske havde nok også bestilt lidt flere defensive opgaver hos kantspilleren. Men en enkelt offensiv udfordring i ny og næ havde da ikke været for meget forlangt? Var ikke helt uskyldig ved Liverpools 1-0-mål. Karakter: 4

Kunne have sendt FCM in the sky with diamonds efter fem minutter. Men afslutningen blev lidt for vattet til at volde Alisson problemer. Og et minut før tid var han centimeter fra udligningen. Generelt en flot præstation af det vestjyske energibundt, der aldrig fik chancen for Brighton i Premier League. Kan være, at muligheden byder sig igen i fremtiden. Men først skal han træne afslutninger! Karakter: 7

(Ud 81) Han havde pakket surmuleriet fra Brøndby-kampen og havde i stedet fundet en rigtig knokler-indsats frem. Det skal Kaba have have ros for. Men han vælter stadig rundt som guineansk gnu i en Royal Copenhagen-butik. Det er ikke elegant - men dog indimellem ret effektivt. Karakter: 7

Havde lært af Atalanta-kampen og havde skruet lidt ned for naiviteten. Stram organisation og masser af fysik holdt i lang tid Liverpool stangen. Det skal man huske at rose priske for. Og hvilken kometkarriere! For lidt over et år siden var han dødboldsansvarlig assistent på Heden - i aftes stod han og gnubbede skuldre med Jürgen Klopp på Anfield. Karakter: 7

Indskiftere

(ind 65) Islanske Anderson blev skiftet ind i stedet for en bleg Awer Mabil og var faktisk med til at lægge et småtungt pres på Liverpool. Men ligesom sin forgænger fik han heller ikke for alvor udfordret sin direkte oppasser. Karakter: 6

(ind 71) Uden for bedømmelse

(ind. 81) Uden for bedømmelse

(ind 81) uden for bedømmelse