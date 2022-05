Christian Eriksen leverede endnu en topsolid kamp på Brentford-midtbanen, hvor han var en af to danskere, der lavede oplæg i en flot 3-2-sejr over Everton.

Den danske kreatør stod for oplægget til udligningen til 2-2, mens landholdskollega Christian Nørgaard leverede et flot oplæg til 3-2-målet.

Undervejs var der masser af drama i kampen, hvor Everton endte kampen med ni mand på banen efter to røde kort.

Herunder kan du læse B.T.s dom over Christian Eriksens kamp.

Den danske kreatør ligner en, der har det som blommen i et æg på den Brentford-midtbane.

Han er bindeleddet i vel næsten alt, der sker, når Brentford bygger op, og den rolle hyggede han sig i, da Brentford kom i overtal. Han var ofte nede at hente bolden fra midterforsvaret, og så kunne han diktere retningen, da Brentford jagtede comebacket i to omgange.

Endnu vigtigere er han, når Brentford har dødbolde, for hold nu op en fod, der sidder på Eriksen

Flere gange stod han for farlige dødbolde og han kunne vel have noteret sig for flere oplæg - i stedet blev det 'kun' til et af slagsen.

Og det var sjovt nok på en af de få sløje dødbolde, der i stedet tvang Yoane Wissa ud i et helt vanvittigt hovedstød, så ham skal Eriksen give en ekstra krammer i dag!

Ja, vi taler om det, hver gang vi taler om Eriksen.

Hvor skal 'Kong Christian' fortsætte fodboldkarrieren til sommer?

Inden kampen fortalte han i interview med TV3, at han allerede har flere forskellige kontrakttilbud, som han overvejer, og her fremhævede han, at det skal være et sted, der passer familien - og så kommer Champions League-fodbold til at spille en rolle i beslutningen.

Hvem, der så kan diske op med det helt rette tilbud, det bliver spændende at følge.

Men ét er sikkert, og det er, at Brentford ikke er en del af de europæiske turneringer efter sommer, så det trækker formentlig op til et skifte væk fra Thomas Frank og co.

Mens han kampen igennem lagde flere farlige indlæg fra dødbolde, så var han også tæt på at komme på tavlen fra sådan en.

Med et frækt frispark var han lige ved at snyde Jordan Pickford i Everton-målet i første halvleg, men den kælne frisparksfod gav bolden en anelse for meget krydderi, og derfor strøg den sig lige forbi stolpen.

Derfor tegner Eriksen sig for et enkelt mål i sine første ti Brentford-kampe, mens det er blevet til fire oplæg.

Med dagens flotte sejr på 3-2 er Brentford nu på en vanvittigt imponerende 11.-plads som oprykker i Premier League.

Der resterer kun en enkelt kamp af sæsonen, og det bliver en potentielt afgørende kamp for Premier Leagues udseende i den kommende sæson.

I det, der kan blive Eriksens sidste kamp, møder Brentford på hjemmebanen nedrykningstruede Leeds United næste søndag, så der kan komme fart på i Eriksens mulige afsked med Brentford Community Stadium.