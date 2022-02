Randers FC fik et forfærdeligt udgangspunkt i Conference Leagues playoff, da kronjyderne på udebane tabte med 1-4 til Leicester i det første af to opgør.

Allerede efter 23 minutter viste Kasper Schmeichel og co. den klasseforskel, der er på Premier League og Superligaen, da Wilfred Ndidi sendte englænderne i front. Vito Hammershøy-Mistrati chokerede dog hjemmeholdet, da han kort inden pausen sparkede udligningen i kassen.

Harvey Barnes og Patson Daka slukkede dog håbet om en dansk sensation i de første 10 minutter af anden halvleg, inden Kierman Dewsbury-Hall lukkede og slukkede.

Herunder kan du læse B.T.s dom over kampen:

Det er sjældent, at en målmand, der lukker fire mål ind, kan blive sit holds bedste spiller, men det kan Patrik Carlgren. Svenskeren var nærmest en enmandshær i første halvleg, hvor han diskede op med den ene vilde redning efter den anden. Havde det ikke været for ham, var danskerne gået til pause bagud med to-tre mål. Ham glemmer de ikke i det engelske lige foreløbig. Kunne intet gøre ved Leicesters tre scoringer i anden halvleg.

Karakter: 5

Den kunne også være gået til Simon Graves, men den ender hos Mikkel Kallesøe. Og hvis han har travlt med at tage den første flyver hjem, så forstår man ham godt. For den unge back blev kørt rundt, da Leicester-spillerne – især i de første 45 minutter – strøg lige igennem danskerens højre side. Englænderne gjorde ham flere gange rundtosset, og mon ikke han kommer til at sove uroligt den kommende uge inden returopgøret.

Karakter: 1

Randers FC

Patrik Carlgren 5

Mikkel Kallesøe 1

Simon Graves 1

Simon Piesinger 2

Björn Kopplin 2

Tosin Kehinde 3 (Ud: 76.)

Lasse Johnsen 3

Frederik Lauenborg 2 (Ud: 65.)

Jakob Ankersen 2 (Ud: 46.)

Vito Hammershøy-Mistrati 4 (Ud: 87.)

Alhaji Kamara 2 (Ud: 65.)



---

Oliver Bundgaard 3 (Ind: 46.)

Nicolai Brock-Madsen 2 (Ind: 65.)

Simon Tibbling 2 (Ind: 65.)

Tobias Klysner UB (Ind: 76.)

Mads Enggaard UB (Ind: 87.)

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

Man var lige et kort øjeblik i tvivl om, hvem der var aftenens Premier League-hold. For hold nu op, hvor var det forrygende at se Randers' udligning kort inden pausen. I 40 minutter var det tydeligt, at Leicester havde mere fart, fysik, teknik, ja, stort det hele, end danskerne. Men lige i dét øjeblik var det udeholdet, der viste tårnhøjt niveau. Vito Hammershøy-Mistrati, der fornemt sendte bolden i dybden til Tosin Kehinde, som efter et par finurlige træk fandt førstnævnte i feltet, der iskoldt passerede Kasper Schmeichel.

Der gik et sus gennem tribunerne, da Kasper Schmeichel efter blot fem minutter var lige ved at sende bolden direkte i fødderne på Alhaji Kamara. En forfærdelig aflevering af den danske stjerne, der var tæt på at give englænderne en mareridtsstart. Heldigvis for danskeren fik Randers-angriberen aldrig kontrol over bolden, og Leicester slap med skrækken. De efterfølgende minutter sparkede Schmeichel, som ikke ligefrem havde sin bedste første halvleg mellem stængerne, da også kun langt, når han fik muligheden.

Det bliver tæt på umuligt for Randers FC at gå videre til 1/8-finalerne efter torsdagens nederlag. At skulle besejre et Premier League-mandskab med tre mål på hjemmebane – for blot at komme i forlænget spilletid – virker usandsynligt for danskerne. Det er desuden svært at se, hvordan Thomas Thomasbergs tropper skal kunne holde Leicester fra at score på dansk grund. Det ligner et exit for kronjyderne.