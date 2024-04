Begge hold havde glemt, hvordan man forsvarer i tjubang-kampen mellem Chelsea og Manchester United. Rasmus Højlund må ærgre sig over én situation, mens Christian Eriksen så hele kampen fra bænken.

Her får du B.T.s dom over Rasmus Højlund i kampen, som Chelsea vandt 4-3:

Han var der både første og anden gang. Det helt rigtige sted.

Men ved begge af Uniteds to første mål, måtte Højlund se en holdkammerat snuppe bolden for næsen af sig – og det var nok meget godt.

For Højlund ville ikke have haft samme fartmomentum som Garnacho, der tog bolden med i et stormløb mod mål og bankede reduceringen ind.

Og ved scoring nummer to strøg bolden lige over hårtotten på Højlund og landede for fødderne af Bruno Fernandes, som kunne sætte udligningen ind bare fem minutter senere.

Det gik så godt med otte mål i otte kampe.

Nu er ballonen piftet.

Rasmus Højlund fik intet ud af torsdagens brag, og han blev fuldstændigt overstrålet af sine offensive holdkammerater Antony og Garnacho.

Sidstnævnte scorede to gange, mens Antony leverede både en assist og en afgørende aflevering i forbindelse med Fernandes' mål.

Det lignede en foræring. Chelseas Disasi serverede bolden for fødderne af Rasmus Højlund, og så satte danskeren i en spurt direkte mod målet.

Caicedo blev hurtigt afvist, så Højlund kun manglede at passere Chelsea-keeper Petrovic.

Men Disasi kom på mirakuløs vis tilbage, blokerede Højlund og fejrede det som om, at han netop havde scoret sejrsmålet.

Dén situation vil spille igen og igen for Højlunds indre blik, når han lægger sig på puden.

Efter 20 minutter lignede det endnu en kæmpe nedtur for Manchester United og manager Erik ten Hag.

Men kampen blev vendt på hovedet, og så lignede det en livline i kampen om top fem.

Dybt inde i overtiden faldt United så fuldstændigt sammen, da Diogo Dalot begik et klodset straffespark, og Scott McTominay kort efter rettede en løs kanon ind i eget net. 3-2-sejren var smidt væk.

Nu begynder sablerne for alvor at rasle i den røde del af Manchester.