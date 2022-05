Det blev ikke den bedste afslutning for Christian Eriksens Brentford-eventyr.

Trods fine aktioner fra den danske maestro, så spillede orkesteret ikke helt som håbet denne søndag.

London-klubben var for længst sikret overlevelse og var uden Årets spiller i form af Christian Nørgaard, mens Leeds kæmpede for livet i Premier League.

Med et straffespark ti minutter inde i anden halvleg fik udeholdet scoret, men Brentford udligende ved Sergi Canos, der headede et smukt indlæg i kassen.

I tillægstiden fik Leeds cementeret Premier League-overlevelsen med et mål til 1-2 - Burnley blev Sorteper, og Manchester Citry blev mestre efter et sandt drama - Læs mere her

Herunder kan du læse B.T.s dom over Christian Eriksens kamp.

Når Christian Eriksen får den mindste smule plads eller tid, så er han livsfarlig for modstanderne. I første halvelg smed han både et konge-indlæg ind på et frispark og havde en lækker tur ind i feltet - med Mathias Jensen som bande - hvor venstreskøjte-skuddet dog ramte en holdkammerat.

Anden halvleg startede også med en oplagt Eriksen, men så kom dukkerten fra Leeds.

Det lagde en dæmper på hans spil, men facit for Eriksens samlede redningsaktion hedder altså 11 kampe, syv sejre, et mål og fire assists. Og de tal dækker slet ikke over, hvor stor betydning, han har haft.

Tillykke med supersæsonen til danskerklubben med Thomas Frank i spidsen - og gigantisk honnør til Christian Eriksen, der ikke kunne have fået et smukkere comeback til fodbolden end denne forårssæson!

Det er meget tydeligt, at Eriksen har et ekstra gear i forhold til alle sin medspillere. Han har fuldbyrdet deres Premier League-mirakel, som det er, når man overlever så flot i ligaen, når man har et budget til midten af Championship.

Uden ham havde denne kamp mod Leeds formentlig været for overlevelse, men det var den heldigvis ikke.

Nok kæmpede gæsterne for livet i Premier League, men fansene tiljublede stadig Eriksen, da han gik ud for at tage et hjørnespark i starten af kampen. Klasse er sværere at finde frem i hårde tider, men det lykkedes. Respekt!

»Jeg har ikke besluttet mig 100 procent endnu, men jeg har en idé,« lød det fra 30-årige Eriksen i løbet af ugen, hvor han også bekræftede, at Brentford var en mulighed.

Det ville være at spille den sikkert, for her er han 100% garanteret en nøglerolle og dermed en VM-billet. Meeeen, det er også for fedtspillende - med al respekt for Brentford - at blive i den sikre rede.

Eriksen bør flyve i det øverste luftlag, så vi ses forhåbentlig i Champions League!

Ps. Tottenham har netop sikret sig en top 4-placering, som giver billet til den bedste klubturnerning, og familien elsker London. Det comeback ligger til begge fødder for Eriksen.