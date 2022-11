Lyt til artiklen

De helt store sportslige mål var til at overse, da FC København endelig kom på tavlen i Champions League og både fik scoret og lavet point i denne gangs sidste kamp i turneringen for danskerne.

Med fem kampe og nul mål samt en modstander, der på forhånd var videre fra gruppespillet, blev der ikke stillet op i stærkeste formation fra hverken FC København eller Dortmunds side, men begge hold i Parken viste sig nu fint frem i 1-1-forestillingen.

Dortmund kom foran ved Thorgan Hazard, mens FC København første og eneste kasse i Champions League blev scoret af Hakon Haraldsson.

Når der nu ikke var så meget spænding om videre avancement for nogen af holdene, har dette opgør været skæmmet af al den ballade, der har været mellem dele af fangrupperne.

Det begyndte som bekendt omkring den første kamp mellem de to hold i Tyskland, hvor der var massive uroligheder, men også op til denne kamp har der været sammenstød, hvor det senere har vist sig, at personer med tilhørsforhold til såvel FC København, Brøndby, Dortmund og Hamburger SV har været indblandet.

På stadion var der heldigvis ikke konfrontationer mellem fansene, men lydmæssigt var der stadig had mellem de to grupperinger bag målene, og det viste de medbragte bannere også.

Det vil disse kampe blive husket mest for i de kommende år. Desværre.

En aktivist løb i første halvleg ind på banen og afbrød kampen med budskabet om, at man skal boykotte Qatar, når der om lidt er VM i ørkenstaten. Den aktion fandt FCK-målmand Kamil Grabara ikke passende, så han løb op til banens midte og rev genstande, der skulle markere demonstrationen yderligere, ud af hånden på manden.



Grabara mislykkedes imidlertid med at få det hele fra demonstranten, som sin opmærksomhed, og med en bold i den ene hånd og 'blod' på den anden blev han eskorteret ud af Parkens bane.

I forbindelse med demonstrationen har gruppen Extinction Rebellion meldt ud, at den stod bag foretagendet og tilføjer i øvrigt, at vi ikke har set det sidste af den slags fra deres side.

Hvis FC København ikke havde lavet det mål i første halvleg, ville det have stået som en sort plet i et historisk ringe gruppespil. Så galt gik det ikke, og samtidig med point nummer tre i gruppen kan FC København tage det med i fortællingen om holdets berettigelse i Champions League.

Om ikke andet viste klubbens fans, at de hører til blandt de bedste til at skabe en stemning på allerøverste niveau med tifoer, hvor selv Dortmunds farverige fans tog telefonen frem for at forevige momentet.