Inter med Christian Eriksen på banen smadrede Mikkel Damsgaards Sampdoria med 5-1.

Eriksen og storklubben er allerede blevet italienske mestre, så kampen var ikke af den store betydning., men man cementerede i den grad, at man er det bedste hold i Italien lige nu.

Men der var også tendens til tømmermænd hos Eriksen, der som vanlig var blevet gemt væk i dybet af den centrale midtbane. Dér, hvor træner Antonio Conte allerhelst ser ham.

Han fik 55 minutter på banen.

Herunder kan du læse B.T.s fulde dom over Christian Eriksens præstation:

Eriksen trissede rundt på midtbanen og hyggede sig uden at være specielt iøjnefaldende. Der var øjeblikke, han var lidt med fremme i banen, hvor han viste sine kvaliteter med et par gode bolde fordelt på vanlig kølig vis. Men det lugtede lidt af tømmermænd for danskeren. Måske var der røget lidt for meget Campari ned under titelfejringen, men jeg tror nu mest, det var, fordi han lå så dybt tilbage i banen, at han ikke fik sat et større aftryk. For han så ganske skarp ud, når han var på bolden.

Karakter: 3

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

Uh, en lækkerbisken! Eriksen var med sin fod med til at skabe en kæmpe chance, da han lagde bolden på tværs til Ashley Young. En kælen, præcis aflevering med stor konsekvens for Sampdoria. Det var Eriksen, som man helst vil se det.

Danskeren kunne have kostet et mål, da han sløsede foran eget felt og mistede bolden i førstehalvleg. Men det betød ingenting i det store billede. For heldigvis for Eriksen kunne Sampdoria ikke udnytte muligheden. Og han slap med skrækken.

Spilletid, italiensk mester og en god formkurve inden EM-slutrunden om en måned. Den kan kun pege op! Det bliver spændende at se, om der lurer dybe, offensive kræfter i Eriksen, som bare venter på at komme ud. Og det kunne jo ske på det danske landshold, hvor landstræner Kasper Hjulmand kommer til at bruge ham i en mere offensiv rolle. Man kan have lov at drømme. For Eriksen har vist sit værd i Inter, men der er mere at komme efter. Det er jeg overbevist om. Kom med det EM.