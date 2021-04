Christian Eriksen var en del af Antonio Contes startopstilling for tredje Serie A-kamp i træk, da Inter søndag fik besøg af Cagliari.

Danskeren havde en mere offensiv rolle end i sidste weekend, og det klædte både Inters og Eriksens spil. Han var således med i flere farlige situationer og havde to forrygende afslutninger, som kun to flotte redninger af Cagliari-målmanden forhindrede i at stryge i kassen.

Den tidligere Tottenham-spiller fik 80 minutter på banen, og han var klart en af Inters bedste spillere i kampen, som de vandt med 1-0 på et mål af Darmian efter 76 minutter. Det var deres 11 sejr på stribe i Serie A, og de tordner fortsat mod mesterskabet.

Herunder kan du læse B.T.s fulde dom over Christian Eriksen præstation:

Hold nu op, hvor er Christian Eriksen en god fodboldspiller, når han må spille fremme på banen. Søndag leverede han både gode afleveringer, indlæg og farlige afslutninger. Det var herligt at se.

Normalt er angriberen Romelu Lukaku Inters farligste mand, men den rolle overtog 29-årige Eriksen søndag eftermiddag. Danskeren tilbød sig konstant, og medspillerne var ikke blege for at give ham bolden i de rigtige rum.

Christian Eriksen var også kommet på måltavlen, hvis det ikke var for Cagliari-målmanden, og hans afslutninger fra distancen er noget, som Inter har savnet den seneste tid. Vi ved alle sammen, hvor stor kvalitet landsholdsspillerens højre fod har.

Karakter: 4

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

At Inter-træneren havde placeret Eriksen på den offensive del af midtbanen. Lad os håbe, det er sidste gang, at han placeret på den defensive del. Inter er klart bedst tjent med Eriksen fremme på banen.

Hans to flotte afslutninger skal ligeledes nævnes – i hvert fald den ene havde fortjent bedre. Derudover er det værd at bemærke, at Inters dårligste periode var de sidste 10 minutter, hvor de blev presset tilbage på banen – altså uden danskeren i aktion.

Vi var vant til mål og oplæg fra Christian Eriksen, da han spillede i Tottenham, men historien har desværre været en anden siden skiftet til Italien og Inter.

Nu har danskeren fået spilletid i ni af de seneste 10 Serie A-kampe uden at score eller assistere. Det er simpelthen ikke godt nok.

Jeg synes helt klart, at pilen peger den rigtige vej for Christian Eriksen. Det var tredje gang i træk, at han startede på banen i en Serie A-kamp, og han blev ikke taget ud som den første, da Inter skulle intensivere jagten på de tre point.

Det virker til, at Antonio Conte får mere og mere tillid til danskeren, og han får dermed en større og større andel i det mesterskab, som det ligner, at Inter vinder.