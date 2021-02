Chrsitan Eriksen spillede en fin kamp for Inter, der med en sejr bragte sig op på førstepladsen i Serie A.

Om det var en fødselsdagsgave eller tegn på lysere tider under træner Antonio Conte skal være usagt.

Men Christian Eriksen både startede på banen og fik 70 minutter for Inter i kampen søndag aften mod Lazio.

Den nu 29-årige dansker var dermed en vigtig del af Inters sejr, der lød på 3-1.

Herunder er B.T.s fulde dom over Christian Eriksens optræden i aftenens kamp mod Lazio.

B.T. Sport skifter karakterskala Fra 1. februar 2021 skifter vi karakterskala på B.T. Vi forlader den gamle ti-trins-skala til fordel for en syv-trins-skala. Den nye skala går fra 0 til 6 med nul til den utilgivelige præstation og seks til den fænomenale magtdemonstration, som vi vil snakke om i dagevis. Se mere under 'Sådan giver B.T. karakterer'

Christian Eriksen var især i iøjefaldende i første halvleg, hvor danskeren havde flere gode aktioner.

Offensivt spillede Christian Eriksen flere gange holdkammeraterne fri til afslutninger på skarpe afleveringer, som lignede det, der i sin tid gjorde ham til en profil i Premier League.

Det var godt at se, at danskeren stadig besidder selvtilliden til at blive kampafgørende.

Christian Eriksen blev mindre synlig i anden halvleg, men ydede en stor arbejdsindsats.

Og så er vi tilbage til det store spørgsmål: Passer Eriksen virkelig ind på Contes hold i italiensk fodbold?

Karakter: 4