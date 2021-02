Christian Eriksen og co. havde ryggen mod muren, da de tirsdag aften skulle forsøge at vende et 1-2-nederlag til sejr i den afgørende semifinale i Coppa Italia. Og den misson fejlede.

65 minutter på banen blev det til for den danske midtbanespiller, der var blandt Inters bedste, men alligevel måtte lade sig udskifte uden at have gjort den afgørende forskel, han havde håbet på.

Inter var ellers udmærket kørende i perioder, men det var ikke nok til at ryste Juventus. Værterne gjorde heller ikke det vilde væsen af sig, men formåede at holde Eriksen, Lukaku og resten af Inter-stjernerne fra at score. Det hele endte 0-0, og dermed er Juventus videre til finalen i Coppa Italia, mens Antonio Contes tropper må tage skuffet hjem fra Torino.

Herunder er B.T.s fulde dom over Christian Eriksens optræden i aftenens kamp mod Juventus.

Ja, hvor skal man efterhånden starte?

Inter og Christian Eriksen har aldrig lignet det match, mange havde håbet på, og det blev der ikke lavet om på tirsdag aften.

Inter var ellers i store perioder det bedste hold på banen, hvor Eriksen også var blandt de mere synlige. Men selvom modstanderen hedder Juventus – som bestemt ikke er nemme at skabe chancer imod – så skal der skabes flere muligheder i et så stort opgør, hvor Contes mandskab er tvnget til at finde målet mindst to gange.

Og netop chancer skal Eriksen af alle spillere meget gerne være med til at skabe, og selvom han var blandt de bedre Inter-spillere, så blev det aldrig rigtig godt.

Karakter: 3

Involveret, bevægelig, (små)farlig.

Første halvleg førte hverken til mål eller assists fra Christian Eriksen, men når Inter en sjælden gang imellem var giftige, så var danskeren involveret.

Den lidt dybere defensive rolle så egentlig ud til at passe godt for både fynboen selv og Inter-mandskabet i de første 45 minutter, hvor opbygningen af spillet ofte gik gennem Inters nummer 24, og gæsternes bedste forsøg i første halvleg kom da også efter et Eriksen-indlæg, der via Romelu Lukakus mave sneg sig lige forbi stolpen.

Men så var der heller ikke meget mere positivt at skrive hjem om...

Indlæg, indlæg, indlæg.

En stor del af den danske landsholdsstjernes spil går gennem de indlæg, som han via hjørnespark, frispark og i det åbne spil så ofte står bag.

Derfor er det også nærmest uforståeligt, hvordan den 28-årige kreatør gang på gang undgår at ramme en mand i de blå og sorte striber, men i stedet ofte sender den lige i skallen på modstanderne.

Tirsdag aften var der flere gode muligheder for at have den næstsidste fod på bolden, men alt for tit endte det ud i ingenting for Eriksen. Hjem på træningsbanen, Christian!

Efter han i den første semifinale blot fik 19 minutters spilletid og i weekenden så hele Serie A-opgøret mod Fiorentina fra bænken, så var det trods alt positivt, at se Christian Eriksen blandt de startende elleve i en så afgørende kamp.

Det var jo i netop Coppa Italia, at den danske landholdsspiller endelig ramte plet, da han til allersidst bankede et frispark i kassen mod AC Milan og sendte italienerne i semifinalen, og det fik da også Eriksens-fans til at drømme om, at Inter-eventyret måske kunne ende med at blive godt alligevel.

Men de tanker ser indtil videre ud til at må forblive i drømmeland.

Nej, Eriksen ramte langt fra sin allerbedste dag mod Juventus, men det generelle niveau hos Inter-spillerne var lavt, og at manager Antonio Conte derfor vælger at skifte en af sine mes tfarlige spillere ud efter lidt over en times spil siger vist det meste.

Det bliver bare aldrig for alvor godt med Christian Eriksen i Inter-trøjen.