Det var mere eller mindre make or break for Inter og Christian Eriksen i den italienske mesterskabs-kamp i den svære udekamp mod Parma.

Det endte godt for Inter, som sejrede efter to sene scoringer mod Parma med 2-1, men den danske midtbanestjerne havde ingen fod i sejren, som blev grundlagt efter Eriksen var skiftet ud. Ganske symbolsk.

Christian Eriksen bidrog ganske enkelt ikke med noget som helst, der berettiger hans årsløn på i omegnen af 75 millioner kroner. Modsat Andreas Cornelius, som gjorde en glimrende figur i front for Parma - dog uden at han målmæssigt fik fulgt op på sit hattrick-show i sidste runde.

Karakter: 3

Christian Eriksen kæmpede i 70 minutter i den varme italienske sommeraften med at komme ind i kampen for alvor. Han løb som altid solen sort, men Parma stod yderst stærkt på midtbanen. Og med den tidlige føring til hjemmeholdet var der ikke meget plads at boltre sig på for Eriksen og de andre Inter-stjerner, som ikke virker til at have fundet hinanden for alvor efter corona-pausen.

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

Og når den danske landsholds-styrmand endelig fik en afslutningsmulighed, så skød han med løst krudt, som havde den fugtige aften suget alt kraft ud af ham. Det kan kun - og skal også - blive bedre for Eriksen, hvis han skal smide følelsen, der omgiver ham om, at hans italienske eventyr foreløbigt har været ret uforløst.

Flået ud efter 68 minutter. I sidste kamp fik Eriksen en time på banen. Jo, jo stjerne-spillerne skal spares i det tætte kampprogram, men det er ikke et godt tegn, at danskeren igen og igen skiftes ud af træner Antonio Conte i kampe, som han slet ikke har sat sit afgørende præg på. Og så hjælper det ikke, at 11 af hans holdkammerater vendte det truende nederlag, mens Eriksen så til fra tribunen.

Der var reelt ikke nogen. Det skulle han været så godt med Eriksen bag de to angrebsstjerner Lukaku og Lautaro, men det fes ud i sandet. Slapt.

... Ned! Det var Eriksens fjerde kamp sammen med Inter, siden sæsonen blev sat på standby, og der er det blevet til to hårdtkæmpede sejre og en dansker-scoring (i den første kamp efter corona-pausen mod Napoli kom han på tavlen). Eriksen har leveret under niveau i to kampe i streg nu, hvor han har lignet en skygge af sig selv.