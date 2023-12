FCK har fået endnu en lussing i en indtil videre forfærdelig afslutning på efteråret.

For selv om det blev til en 2-1-sejr over Silkeborg i returopgøret i kvartfinalen, så tager Silkeborg billetten videre efter den flotte 2-0-sejr i Parken i midtugen og vinder med 3-2 samlet.

Herunder får du B.T.s dom over opgøret i Silkeborg, hvor FC København havde massevis af chancer og fik annulleret to mål, mens Silkeborg slog til og udnyttede en graverende fejl hos FCK.

Lukker man to mål ind og får fem stjerner alligevel - så har man spillet en imponerende kamp.



Og det gjorde Larsen, for han var da nærmest ene mand ansvarlig for, at Silkeborg holdt stand i det tunge FCK-pres, der kastede flere store chancer af sig, men keeperen var forrygende spillende og sprang rundt i målet og holdt farerne væk med flotte redninger og gode indgreb i feltet. Bravo.

Det var simpelthen skandaløst ringe, det Vavro foretog sig ved Silkeborgs 1-2-reducering. Den slovakiske midtstopper har det med at have udfald og store blundere i alle sine kampe - og det var igen, igen tilfældet i dag.



Snorksov, da Anders Klynge i en omstilling sneg sig hele vejen op på midterlinjen, så han havde et nærmest kilometerlangt forspring til intet-opfattende Vavro - og så var Silkeborg på semifinalekurs, da Klynge var iskold foran kassen.



Det er en ommer, Denis Vavro.

SILKEBORG IF (4-3-2-1)

Nicolai Larsen 5

Oliver Sonne 3

Alexander Busch 4

Joel Felix 3 (ud efter 32.)

Lubambo Musonda 3

Pelle Mattsson 2 (ud efter 81.)

Mark Brink 3

Anders Klynge 5

Stefan Thordarson 3

Callum McCowatt 2 (ud efter 65.)

Alexander Lind 4

---

Robin Østrøm 1 (ind efter 32.)

Kasper Kusk 3 (ind efter 65.)

Tonni Adamsen UB (ind efter 81.)

FC KØBENHAVN (5-2-3)

Kamil Grabara 3

Elias Jelert 2 (ud efter 74.)

Denis Vavro 1

Kevin Diks 2

Nicolai Boilesen 2 (ud efter 74.)

Christian Sørensen 4

Lukas Lerager 4

Rasmus Falk 4 (ud efter 83.)

Mohamed Elyounoussi 4 (ud efter 65.)

Andreas Cornelius 4

Victor Froholdt 4

---

Elias Achouri 3 (ind efter 65.)

Peter Ankersen UB (ind efter 74.)

Roony Bardghji UB (ind efter 74.)

Oscar Højlund UB (ind efter 83.)

Viktor Claesson UB (ind efter 83.)

FC København-træner Jacob Neestrup har sat røven i klaskehøjde efter denne kamp. Stædigt svor han til flere af sine faste startere og nægtede at spare kræfter til den altafgørende Champions League-kamp på tirsdag mod Galatasaray.



Og det lignede da længe, at han gav sine kritikere et stor fedt hold kæft-bolsje, for FCKerne imponerede og var på kurs mod succes, men den vakkelvorne defensiv kollapsede igen efter en personlig fejl, og nu står Neestrup tilbage med et hold, der har brugt masser af kræfter på at dominere Silkeborg, presse på og skabe masser af chancer - men uden en billet videre i pokalen.



Går det også galt på tirsdag, så skal han nok finde ørepropperne frem for at holde lidt af kritikken væk.

Kent Nielsen havde i vinterkulden droppet sine karakteristiske shorts og trukket i de lange træningsbukser.

Men han havde intet problem med at holde varmen, for han kogte over af raseri på sidelinjen, fordi hans Silkeborg-hold leverede - særligt i første halvleg - et teknisk niveau så sjældent som deres cheftræner i lange bukser.

De smed alt væk, og EM-guldvinderen fra 92 tog sig gentagne gange til hovedet - målløs over sit normalt boldsikre holds niveau.

I anden halvleg var sagen dog en anden, og nu kan Nielsen tilmed lune sig med en semifinale i pokalen.

Ja, nu er de forsvarende pokalvindere ude af turneringen og går ind til den sidste Champions League-kamp med endnu en skuffelse i bagagen.



Efteråret står og falder i den grad med opgøret mod Galatarasay, for reelt kan FCK være nummer tre i Superligaen, ude af pokalen og Champions League, når vi skriver onsdag. Det vil være under al kritik.



Anderledes positivt er det for Silkeborg, der efter en hård Superliga-tid med svage resultater går på vinterpause med en succesoplevelse og semifinale-billet, der i den grad vil lune i søhøjlandet.