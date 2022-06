Lyt til artiklen

Danmark chokerede alt og alle og vandt den første kamp i Nations League med 2-1 over selveste Frankrig. Endda på udebane.

Franskmændene kom ellers foran i anden halvleg ved Karim Benzema, men med to mål af Andreas Cornelius blev det til en dansk sensation.

Prøv lige at tygge på denne her. Vi skriver det igen, Danmark har slået verdensmestrene Frankrig på udebane.

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

Her er B.T.s dom over det danske hold i Nations League-kampen mod Frankrig.

Danmark 3-4-3

Landsholdets bagerste mand må takke skæbnen for, at Kantés hammer af et drøn prellede af på træværket, men den slags held skal også til, hvis man vil fra banen mod Frankrig med et godt resultat - så tak derude, hvem end der styrer det her show.

Premier League-danskeren kan godt tåle et dask i numsen for denne præstation. Han var fra starten af kampen en af dem, man godt kunne stole på, og det blev bare vist i endnu tydeligere grad, da han kom mere centralt ind i banen i firemandsforsvaret.

Det kan godt være, at de har Eiffeltårnet, men vi har Jannik Vestergaard til at rage op over alt andet. Problemet er bare, at det var nede ved stueetagen, at denne forestilling blev spillet, og der kom han til ... kort.

Den blonde dansker skal ikke have nogen tur i det runde tårn, når han vender hjem til Danmark, for han har rigeligt af små fugle, der flyver omkring hovedet på ham efter den ballade, Karim Benzema lavede. Det var så også kun lige dér, at Victor Nelsson så helt skidt ud. Resten var godt. Rigtig godt.

Diego Simeone har gjort alt for at ødelægge smagen, men Daniel Wass går ind som en velsmurt sandwich på det her landshold, og så længe kræfterne holdt i den første time, var det en godkendt indsats fra den spilletidsfattige dansker.

Han spiller måske ikke med elegancen fra sit franske ophav, men han løber rundt med en attitude, der ville få rige saudiarabere til at lægge en milliard for ham. Eller vent, han var dobbelt så god som Kylian Mbappe, så to milliarder. Og det er endda til forhandling med den lækre assist.

I marts blev han skadet og kunne slet ikke følge med i kampen mod Holland, og nu blev han i første halvleg slugt som en god café au lait. Hvad er det, der sker? Det er meget bekymrende. Vi sad og spurgte os selv, om han mon var i udu igen. Med de her meget dårlige momenter skal Delaney kigge sig over skulderen, for Christian Nørgaard står og tripper i baggrunden. Spillede sig noget op i anden halvleg og går fra banen med skindet på næsen.

Han scorede godt nok ikke, hvilket egentlig var lidt underligt, fordi vi er blevet vant til, at han garner på mindre chancer, end dem han fik på Stade de France. Men det er nok bare vores forventninger, der er helt i vejret, når magnifique Mæhle er på banen. Han skal stadig fejres, som han plejer efter kampene af fansene.

Det tog en halv time for ham at melde sig ind i kampen, men så kom der også gang i motoren på det danske stjerneskud, uden at han dog røg i vejret som en anden Air France-flyver. Mindre kan nu også gøre.

Du får bare ikke mange chancer i et opgør som denne på udebane mod verdensmestrene, så går det bare ikke, at Dolberg rammer helt skævt på den bold i begyndelsen af kampen. Vi frygtede en slem skade, da han tog sig til skulderen, men så galt gik det heldigvis ikke. Andreas Cornelius har lige henvist ham til bænken i næste kamp, det er helt sikkert.

For knap et år siden var han tæt på at forlade os. Nu kan han fejre en sejr over Frankrig med en præstation, der godt nok ikke var berusende fra Eriksens side, for han burde nok egentlig havde scoret på den gigachance. Men pyt med det. Vive le Eriksen.

---

Skiftet ind efter 61 minutter i stedet for Daniel Wass. Han kom ind og gjorde en stor forskel, og hvor er det bare herligt, at han tilsyneladende ikke er mere ramt af leddegigt, at han ikke kan brage igennem i de store kampe. Damsinho er tilbage.

Skiftet ind efter 61 minutter i stedet for Jannik Vestergaard. Det her kan du bare gentage i Premier League, så er Leeds jo ikke engang stort nok. Flot indhop, der gjorde positiv forskel. I den grad.

Skiftet ind efter 61 minutter i stedet for Kasper Dolberg. Det var næsten uforskammet, at han scorede lige under hyldesten af Didier Deschamps, men også kun næsten. Så I lige, hvordan han bare skubbede William Saiba væk som ingenting, inden han bankede den i kassen. Det var jo verdensklasse mod de bedste på kloden. We salute you!

Skiftet ind efter 83 minutter i stedet for Andreas Skov Olsen. UB

Dit taktiske geni, Hjulmand. Hvor er det vildt at vende det hele på hovedet ved at skifte formation midt i kampen og sikre en sejr over Frankrig. Nu ved du også, hvordan de skal besejres til VM. Lad os vinde det hele! Hvis vi da kan beholde Hjulmand så længe, han må være den varmeste baguette i trænerverdenen.