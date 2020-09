FC Midtjylland fik et fornemt resultat med hjem til Herning, da de var på første opgave i den afgørende Champions League-duel mod Slavia Prag.

For selvom midtjyderne ikke fik scoret, blev det til et 0-0-resultat, der betyder, at der bare kræves en FC Midtjylland-sejr i næste uge, hvis Champions League-billetten skal i hus.

Og efter den første kamp i Prag ser det da også ud til at være en mulighed, hvis FC Midtjylland hjemme i Herning kan producere det samme antal chancer som i Prag.

Her er B.T.s karakterer til FC Midtjylland-spillerne:

Der er noget trygt over Jesper Hansen. Lidt som at komme hjem efter en studietur i Prag og blive mødt af sin bedstefar. Så ved man, at der ikke sker noget farligt mere. Det er den tryghed, som Hansen pumpede ud i det midtjyske hold med sine indgreb. Karakter: 8

Svenskeren havde sine problemer, når hurtige Peter Olayinka kom forbi. Andersson var lidt 'shaky' undervejs - både i sine defensive aktioner, og når han skulle skille sig af med bolden frem i banen. Men plus for at være del af en stærk defensiv. Karakter: 6

Kaptajnen svævede over Prag og satte panden på alt, hvad der kom forbi. Et stærkt midterforsvar er altafgørende for at gå helt til Champions League, og Sviatchenko styrer bare det FCM-hold med stor autoritet. Karakter: 8

En kriger af den slags, der også kan kæle på lammeskindstæppet, når han kommer hjem. Scholz er bare en fodboldspiller, der hviler i alt, hvad han kan og gør. Voldsomt vigtig spiller i en så afgørende udebanekamp i Europa. Karakter: 9

Den brasilianske back viste sig frem fra en side med et strejf af internationalt snit. Var ikke bange for at have bolden, og han kom med frem til gode indlæg, mens den vigtige opgave med at passe på eget mål også blev vedligeholdt. Karakter: 7

Sikke et talent. 21 år, men allerede en spiller med ekstrem ro, en god statur og ikke mindst fart med bolden i fødderne. Han skal bare blive ved med at spille, så udvikler han sig til den næste i den efterhånden lange kø af salgsemner i FCM. Karakter: 7

Masser af gode meter i Onyeka. Dem serverer han hver gang. Men det var også en mere tilbageholdende nigerianer, som sørgede for at holde god struktur på midtjydernes hold i en svær udekamp. Det blev han desværre også mindre synlig af. Karakter: 7

Han var så stærk for en uge siden mod Young Boys, men mod Slavia Prag lignede Dreyer den unge dreng. Blev godt og grundigt most af tjekkerne og fik aldrig rigtig lov at sætte sit offensive aftryk. Karakter: 4

Hans ting blev lavet for langt fra mål. Det blev for lidt farligt. Men alligevel var det også fornuftigt og sikkert. Så på den måde passede Evander sit arbejde på en svær aften i Prag - og med en modenhed, som mange har efterlyst. Det skal også værdsættes. Karakter: 6

Mabil havde det godt nok svært. Skulle kæmpe for bare at komme i boldbesiddelse, men sjældent kunne han gøre noget farligt med den. Masser af meter blev løbet, men de blev mest af alt brugt på at stå i vejen fremfor at stikke ud. Karakter: 4

Tre store muligheder! En afbrænder, et godt hovedstød og en dårlig tværaflevering blev de omsat til. Ellers en sindssygt svær opgave for Kaba at stå alene på toppen og blive bedt om at pille bolde ned, der blev hugget op imod ham. Det lykkedes sådan set ofte, men han mistede den også for tit kort efter. Karakter: 4

Indskiftere:

Kom ind med små 25 minutter tilbage af kampen. Og han har altså bare færdigheder, som kan bruges på et langt højere niveau end mange andres. Det blev blandt andet til et fornemt indlæg. Karakter: 6

Kom ind efter 75 minutter. Karakter: UB

Kom ind kort før tid. Karakter: UB

Havde virkelig sat sit hold op til en rigtig europæisk præstation. Det var vigtigt ikke at oversatse og få mål imod - men samtidig blev der skabt de chancer, som man nu engang kan håbe på, når der spilles Europa. Stærkt arbejde af Priske! Karakter: 8