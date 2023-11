Rasmus Højlund gjorde comeback efter en skadespause, men det blev næppe nogen stor aften for den danske stjerne. Højlund fik 57 minutters spilletid i én af de der underholdende kampe, der bare blev ved og ved og ved og ved og ved med at give!

Herunder får du B.T.s dom over Rasmus Højlund i braget mod Galatasaray, der endte 3-3.

Rasmus Højlund og gode præstationer i Champions League har været to ting, der har gået hånd i hånd i denne sæson.

Men det var en svær aften for danskeren i vanvidsopgøret, hvor han blev mandsopdækket af det aggressive tyrkiske mandskab.

Rasmus Højlund var dog tæt på et vaskeægte drømme-comeback, da han efter kun fem minutters spil var millimeter fra at bringe storklubben fra Manchester foran.

Til gengæld kan den 20-årige bomber glæde sig over, at han havde en fod med i Manchester Uniteds 1-0 scoring, da han viste fine evner som opspilsstation og lagde bolden af til Bruno Fernandes, som spillede den videre til målscoreren Alejandro Garnacho.

Rasmus Højlund og Manchester United havde det svært i Istanbul. Foto: Umit Bektas/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Rasmus Højlund og Manchester United havde det svært i Istanbul. Foto: Umit Bektas/Reuters/Ritzau Scanpix

Så længe Rasmus Højlund er fit for fight, starter han på toppen. Det har været det klare signal, som Erik ten Hag har sendt hele sæsonen, efter man har hentet danskeren til storklubben.

Men vi bliver nødt til at snakke om de manglende mål.

For indtil videre har Højlunds flotte præstationer i Champions League skånet danskeren for en del kritik, da han har høvlet boldene ind – med fem mål i ligeså mange kampe.

Begynder han til gengæld at svigte i verdens største klubturnering, får han et seriøst problem. Medmindre han meget snart får hul på mål-bylden i Premier League, hvor hans lettere rystende statistik lige nu lyder på nul mål i ni kampe.

Det er aldrig sket før!

Til aften spillede Manchester United med røde shorts og hvid trøje – og det er overraskende nok første gang, at storklubben iklæder sig netop dén kombination.

Spørgsmålet er, om det bliver sidste gang, vi ser Manchester United stille op i dén kombination.

Umiddelbart bragte den næppe lykke til de Røde Djævle, der for anden Champions League-kamp i streg smed en 2-0-føring over styr og kommer til at ærgre sig gevaldigt over, at man – IGEN – smider dyrebare point direkte i favnen på sin modstander.

Manchester United-spillerne var skuffet over resultatet mod Galatasaray, der sender dem på randen af et Champions League-exit. Foto: Umit Bektas/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Manchester United-spillerne var skuffet over resultatet mod Galatasaray, der sender dem på randen af et Champions League-exit. Foto: Umit Bektas/Reuters/Ritzau Scanpix

Man begynder at ane en smule håb hos Manchester Uniteds fans … Den nordengelske klub har trods alt formået at rejse sig til en halvstående position efter en mildest talt jammerlig start på sæsonen for storklubben.

Men fundamentet virker skræmmende skrøbeligt, og storklubben må sande, at man ikke har skæbnen i egne hænder. Manchester United er i fare, og med aftenens uafgjorte resultat sender man en gave til FCK.

Den europæiske virkelighed er dog sådan, at Manchester United stadig kan slide sig videre fra Champions League-puljen hvor man lige nu ligger på sidstepladsen med fire point efter fem kampe.

Nu skal Rasmus Højlund, Christian Eriksen og resten af den røde del af Manchester krydse fingre for, at FC København taber til Bayern München om nogle timer.